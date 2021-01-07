رابطة الأحياء بالعارضة تختتم مسابقاتها.. وسط ترقُّب لمشروع النادي

"ابن منيخر": سيتم اختيار الموقع الأنسب لاحتضان شباب المحافظة

اختتمت رابطة الأحياء بمحافظة العارضة، شرق منطقة جازان، والمدرجة تحت مظلّة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مسابقاتها بتتويج الفائزين بالبطولة.



جاء ذلك في حفل بحضور رئيس مكتب الرابطة بالمحافظة أحمد المعيدي، وأعضاء المكتب.



وتقدم "المعيدي" بالشكر للجهات الداعمة، وفي مقدمتها المحافظة والبلدية والمشاركون، وثمن جهود أعضاء الرابطة.



ومن جهة أخرى يترقّب أبناء المحافظة التي ترزح بالمواهب الكروية، مشروع النادي الذي أعلن عنه في وقت سابق.



وكان محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، نظّم جولة على أربعة مواقع مقترحة، لإقامة مقر المدينة الرياضية.



وقال "ابن منيخر": "لقد شاهدنا المواقع وسيتم اختيار الأنسب منها، ليحتضن شباب المحافظة"، لافتًا إلى أن العارضة بها طاقات شبابية كبيرة وهم في أمسّ الحاجة لتوفير مثل هذا الصرح الرياضي، ليمارسوا هواياتهم فيه.



وكان المجلس البلدي بالمحافظة بحث حلولًا سريعة للاستفادة من المدينة الرياضية والمقرر اعتمادها تحت مظلّة هيئة الرياضة؛ حيث ناقش في جلسته الـ46 العديد من الملفات؛ أبرزها مقترح تأسيس ملعب مؤقت من قبل البلدية في موقع المدينة، قبل اعتماد المشروع؛ لتعمّ فائدته الرياضيين من أبناء المحافظة بشكل عاجل.