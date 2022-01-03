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"الحج" تصدر أكثر من 100 ألف تصريح خلال 24 ساعة

للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين

قالت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين، إن الوزارة قدمت أمس الثاني من يناير 2022 م، 101.429 تصريحاً تمثلت في 64.729 تصريح صلاة، و36.700 تصريح للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 19.838.938 خلال عام 1443هـ.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 15.529 تصريحاً بالمسجد النبوي؛ بينها 7.462 لزيارة الرسول، و8.067 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 2.662.596 خلال العام الهجري 1443.

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"الحج" تصدر أكثر من 100 ألف تصريح خلال 24 ساعة
سبق

قالت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين، إن الوزارة قدمت أمس الثاني من يناير 2022 م، 101.429 تصريحاً تمثلت في 64.729 تصريح صلاة، و36.700 تصريح للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 19.838.938 خلال عام 1443هـ.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 15.529 تصريحاً بالمسجد النبوي؛ بينها 7.462 لزيارة الرسول، و8.067 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 2.662.596 خلال العام الهجري 1443.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
10:20 AM

"الحج" تصدر أكثر من 100 ألف تصريح خلال 24 ساعة

للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين، إن الوزارة قدمت أمس الثاني من يناير 2022 م، 101.429 تصريحاً تمثلت في 64.729 تصريح صلاة، و36.700 تصريح للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 19.838.938 خلال عام 1443هـ.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 15.529 تصريحاً بالمسجد النبوي؛ بينها 7.462 لزيارة الرسول، و8.067 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 2.662.596 خلال العام الهجري 1443.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,149
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,179
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,570

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