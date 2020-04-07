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فيديو يؤكد قلق "الصحة".. مشاهد مؤلمة لعشرات الجثث من ضحايا كورونا بنيويورك

وثَّقها مهاجر أردني ملقاة بممرات أحد المراكز الإسلامية قبل دفنها

يشدِّد المتحدثون والمسؤولون في القطاعات المعنية ووزراء الصحة والأطباء على ضرورة التزام المواطن والمقيم بالتعليمات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، التي من أهمها لزوم المنزل، وعدم الاختلاط بالآخرين لمساندة الجهود في منع انتشار هذه الجائحة، والسيطرة عليها.

ويأتي مقطع فيديو، وثَّقه مقيم من الجالية الأردنية في ولاية نيويورك الأمريكية من أحد المراكز الإسلامية، ليؤكد ويبرر قلق وزارة الصحة من عدم التزام البعض بالبقاء في المنزل، وذلك وفق تصريح وزير الصحة الذي استند فيه إلى دراسات، أشارت إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة لا يزال مرتفعًا جدًّا؛ إذ إنه الآن 46 % من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية، وهذا لا يحدد الهدف المطلوب.

وأظهر مقطع الفيديو التوعوي المصوَّر عشرات الجثث من ضحايا فيروس كورونا ملقاة في الممرات والغرف لمسلمين، استلمهم أحد المراكز الإسلامية في نيويورك بهدف دفنهم؛ وهو ما يُظهر حجم الجائحة؛ ويدعو المجتمعات لضرورة اتباع التعليمات الصحية الوقائية بدقة للمساهمة في دعم الجهود الرامية لمحاصرة هذا الوباء، والمحافظة على صحة الجميع والمنظومات الصحية من الانهيار.

وأوضح وزير الصحة توفيق الربيعة في تصريح له اليوم أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الأهالي، والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات. مشيرًا إلى نتائج أربع دراسات مختلفة، قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، توقعت أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى و200 ألف إصابة في حدها الأعلى. مؤكدًا أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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فيديو يؤكد قلق "الصحة".. مشاهد مؤلمة لعشرات الجثث من ضحايا كورونا بنيويورك
سبق

يشدِّد المتحدثون والمسؤولون في القطاعات المعنية ووزراء الصحة والأطباء على ضرورة التزام المواطن والمقيم بالتعليمات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، التي من أهمها لزوم المنزل، وعدم الاختلاط بالآخرين لمساندة الجهود في منع انتشار هذه الجائحة، والسيطرة عليها.

ويأتي مقطع فيديو، وثَّقه مقيم من الجالية الأردنية في ولاية نيويورك الأمريكية من أحد المراكز الإسلامية، ليؤكد ويبرر قلق وزارة الصحة من عدم التزام البعض بالبقاء في المنزل، وذلك وفق تصريح وزير الصحة الذي استند فيه إلى دراسات، أشارت إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة لا يزال مرتفعًا جدًّا؛ إذ إنه الآن 46 % من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية، وهذا لا يحدد الهدف المطلوب.

وأظهر مقطع الفيديو التوعوي المصوَّر عشرات الجثث من ضحايا فيروس كورونا ملقاة في الممرات والغرف لمسلمين، استلمهم أحد المراكز الإسلامية في نيويورك بهدف دفنهم؛ وهو ما يُظهر حجم الجائحة؛ ويدعو المجتمعات لضرورة اتباع التعليمات الصحية الوقائية بدقة للمساهمة في دعم الجهود الرامية لمحاصرة هذا الوباء، والمحافظة على صحة الجميع والمنظومات الصحية من الانهيار.

وأوضح وزير الصحة توفيق الربيعة في تصريح له اليوم أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الأهالي، والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات. مشيرًا إلى نتائج أربع دراسات مختلفة، قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، توقعت أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى و200 ألف إصابة في حدها الأعلى. مؤكدًا أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:34 PM

فيديو يؤكد قلق "الصحة".. مشاهد مؤلمة لعشرات الجثث من ضحايا كورونا بنيويورك

وثَّقها مهاجر أردني ملقاة بممرات أحد المراكز الإسلامية قبل دفنها

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فهد الغبيوي - الرياض
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9,521

يشدِّد المتحدثون والمسؤولون في القطاعات المعنية ووزراء الصحة والأطباء على ضرورة التزام المواطن والمقيم بالتعليمات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، التي من أهمها لزوم المنزل، وعدم الاختلاط بالآخرين لمساندة الجهود في منع انتشار هذه الجائحة، والسيطرة عليها.

ويأتي مقطع فيديو، وثَّقه مقيم من الجالية الأردنية في ولاية نيويورك الأمريكية من أحد المراكز الإسلامية، ليؤكد ويبرر قلق وزارة الصحة من عدم التزام البعض بالبقاء في المنزل، وذلك وفق تصريح وزير الصحة الذي استند فيه إلى دراسات، أشارت إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة لا يزال مرتفعًا جدًّا؛ إذ إنه الآن 46 % من إجمالي الحركة المرورية في الأيام الاعتيادية، وهذا لا يحدد الهدف المطلوب.

وأظهر مقطع الفيديو التوعوي المصوَّر عشرات الجثث من ضحايا فيروس كورونا ملقاة في الممرات والغرف لمسلمين، استلمهم أحد المراكز الإسلامية في نيويورك بهدف دفنهم؛ وهو ما يُظهر حجم الجائحة؛ ويدعو المجتمعات لضرورة اتباع التعليمات الصحية الوقائية بدقة للمساهمة في دعم الجهود الرامية لمحاصرة هذا الوباء، والمحافظة على صحة الجميع والمنظومات الصحية من الانهيار.

وأوضح وزير الصحة توفيق الربيعة في تصريح له اليوم أن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الأهالي، والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات. مشيرًا إلى نتائج أربع دراسات مختلفة، قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، توقعت أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى و200 ألف إصابة في حدها الأعلى. مؤكدًا أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات.

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