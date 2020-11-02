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"المالكي" يوضح لفظة "الاستمتاع الزوجي" ويؤكد لا أبيح من تحدث بسوء

أكد أن هدف الحياة الزوجية ليس الاستعباد

رد الدكتور علي المالكي في بيان نشره على صفحته بـ"تويتر" على من هاجموه بعد حديثه عن العلاقة الزوجية في معرض حديثه عن خدمة المرأة لزوجها.

وبرر الدكتور المالكي قائلاً: الأصل في علاقة المرأة بزوجها هو الاستمتاع الشرعي بحسن العلاقة والمعاشرة بالمعروف في حدود ما أباحه الشرع المطهر، ولفظة الاستمتاع لفظة شرعية لا غبار عليها والمقصود بها النكاح الشرعي والعلاقة المباحة بين الزوجين وذلك ما تقرر في الكتاب والسنة الشريفة.

وأكد أنه ساءه سوء الفهم من بعض المتربصين ممن صرفوا الكلام عن مقصده الأصلي، وهو وجوب خدمة المرأة لزوجها من عدمه إلى ما ذكرت من قولي الإستمتاع وعلقوا على ذلك ما لا يليق.

واختتم: "ليس المقصود من الكلام الانتقاص من شأن المرأة وامتهانها وما فهمه البعض -هداهم الله- من قلة علمهم وفسروا القول بمجرد الهوى، ولم يرجعوا إلى ما تقرر في النصوص الشرعية قبل التشهير والأخذ والرد والخوض بجهل والهجوم على الناس بغير وجه حق، وإني لا أبيح من تحدث بسوء عن ذلك المقطع أو غيره بأهداف.

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"المالكي" يوضح لفظة "الاستمتاع الزوجي" ويؤكد لا أبيح من تحدث بسوء
سبق

رد الدكتور علي المالكي في بيان نشره على صفحته بـ"تويتر" على من هاجموه بعد حديثه عن العلاقة الزوجية في معرض حديثه عن خدمة المرأة لزوجها.

وبرر الدكتور المالكي قائلاً: الأصل في علاقة المرأة بزوجها هو الاستمتاع الشرعي بحسن العلاقة والمعاشرة بالمعروف في حدود ما أباحه الشرع المطهر، ولفظة الاستمتاع لفظة شرعية لا غبار عليها والمقصود بها النكاح الشرعي والعلاقة المباحة بين الزوجين وذلك ما تقرر في الكتاب والسنة الشريفة.

وأكد أنه ساءه سوء الفهم من بعض المتربصين ممن صرفوا الكلام عن مقصده الأصلي، وهو وجوب خدمة المرأة لزوجها من عدمه إلى ما ذكرت من قولي الإستمتاع وعلقوا على ذلك ما لا يليق.

واختتم: "ليس المقصود من الكلام الانتقاص من شأن المرأة وامتهانها وما فهمه البعض -هداهم الله- من قلة علمهم وفسروا القول بمجرد الهوى، ولم يرجعوا إلى ما تقرر في النصوص الشرعية قبل التشهير والأخذ والرد والخوض بجهل والهجوم على الناس بغير وجه حق، وإني لا أبيح من تحدث بسوء عن ذلك المقطع أو غيره بأهداف.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
06:43 PM

"المالكي" يوضح لفظة "الاستمتاع الزوجي" ويؤكد لا أبيح من تحدث بسوء

أكد أن هدف الحياة الزوجية ليس الاستعباد

A A A
بدر العتيبي - الرياض
17
13,030

رد الدكتور علي المالكي في بيان نشره على صفحته بـ"تويتر" على من هاجموه بعد حديثه عن العلاقة الزوجية في معرض حديثه عن خدمة المرأة لزوجها.

وبرر الدكتور المالكي قائلاً: الأصل في علاقة المرأة بزوجها هو الاستمتاع الشرعي بحسن العلاقة والمعاشرة بالمعروف في حدود ما أباحه الشرع المطهر، ولفظة الاستمتاع لفظة شرعية لا غبار عليها والمقصود بها النكاح الشرعي والعلاقة المباحة بين الزوجين وذلك ما تقرر في الكتاب والسنة الشريفة.

وأكد أنه ساءه سوء الفهم من بعض المتربصين ممن صرفوا الكلام عن مقصده الأصلي، وهو وجوب خدمة المرأة لزوجها من عدمه إلى ما ذكرت من قولي الإستمتاع وعلقوا على ذلك ما لا يليق.

واختتم: "ليس المقصود من الكلام الانتقاص من شأن المرأة وامتهانها وما فهمه البعض -هداهم الله- من قلة علمهم وفسروا القول بمجرد الهوى، ولم يرجعوا إلى ما تقرر في النصوص الشرعية قبل التشهير والأخذ والرد والخوض بجهل والهجوم على الناس بغير وجه حق، وإني لا أبيح من تحدث بسوء عن ذلك المقطع أو غيره بأهداف.

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