ولي عهد بريطانيا: نرى تقدماً حقيقياً في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر
الأمير تشارلز: المملكة ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة
قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز: نرى تقدماً حقيقياً في #مبادرة_السعودية_الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وأضاف: خلال كلمته في منتدى: #المملكة العربية #السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة.
وتابع: الخبراء يقولون إنه يجب أن يشهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ مساهمات محدّدة وطنياً "بخطوط أساس واضحة"، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.
ولي عهد بريطانيا: نرى تقدماً حقيقياً في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-23
قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز: نرى تقدماً حقيقياً في #مبادرة_السعودية_الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وأضاف: خلال كلمته في منتدى: #المملكة العربية #السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة.
وتابع: الخبراء يقولون إنه يجب أن يشهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ مساهمات محدّدة وطنياً "بخطوط أساس واضحة"، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.
23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
12:14 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
03:03 PM
ولي عهد بريطانيا: نرى تقدماً حقيقياً في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر
الأمير تشارلز: المملكة ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة
قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز: نرى تقدماً حقيقياً في #مبادرة_السعودية_الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وأضاف: خلال كلمته في منتدى: #المملكة العربية #السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة.
وتابع: الخبراء يقولون إنه يجب أن يشهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ مساهمات محدّدة وطنياً "بخطوط أساس واضحة"، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.