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ولي عهد بريطانيا: نرى تقدماً حقيقياً في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الأمير تشارلز: المملكة ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة

قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز: نرى تقدماً حقيقياً في #مبادرة_السعودية_الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأضاف: خلال كلمته في منتدى: #المملكة العربية #السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة.

وتابع: الخبراء يقولون إنه يجب أن يشهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ مساهمات محدّدة وطنياً "بخطوط أساس واضحة"، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.

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ولي عهد بريطانيا: نرى تقدماً حقيقياً في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر
سبق

قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز: نرى تقدماً حقيقياً في #مبادرة_السعودية_الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأضاف: خلال كلمته في منتدى: #المملكة العربية #السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة.

وتابع: الخبراء يقولون إنه يجب أن يشهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ مساهمات محدّدة وطنياً "بخطوط أساس واضحة"، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
12:14 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
03:03 PM

ولي عهد بريطانيا: نرى تقدماً حقيقياً في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الأمير تشارلز: المملكة ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,896

قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز: نرى تقدماً حقيقياً في #مبادرة_السعودية_الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأضاف: خلال كلمته في منتدى: #المملكة العربية #السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجدّدة.

وتابع: الخبراء يقولون إنه يجب أن يشهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ مساهمات محدّدة وطنياً "بخطوط أساس واضحة"، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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