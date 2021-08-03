وقال "عون" في خطاب ألقاه في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت: "شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقاً، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة".

ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة.

الرئيس اللبناني: أبذل قصارى جهدي لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-03 ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة. وقال "عون" في خطاب ألقاه في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت: "شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقاً، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة".

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442 09:28 PM

الرئيس اللبناني: أبذل قصارى جهدي لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة لفت إلى أهمية تحقق العدالة في كارثة انفجار ميناء بيروت





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ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الثلاثاء)، أنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة.

وقال "عون" في خطاب ألقاه في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت: "شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقاً، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة".