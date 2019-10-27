النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المغامسي": زماننا ليس من الأزمنة التي هي بقرب الساعة.. بقيت علامات كُبرى عظيمة ستقع

نحن مسؤولون عن أزواجنا وبناتنا وأنفسنا فنجاهد حتى نلقى الله وقد برئت الذمة

اسْتَبْعَدَ إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي أن يكون هذا الزمان الذي نعيشه من الأزمنة التي هي بقرب الساعة، مشيرًا إلى بقاء علامات كُبرى عظيمة ستقع.

وقال في رده على متصل في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc ، دائم التفكير في أهوال يوم القيامة وإن من علاماته كثرة الفساد في الأرض فلماذا العمل وتربية الأبناء على الدين.. ؟": "علم الساعة عند الله لكن النبي ﷺ أخبر بأشراط وعلامات تظهر أمامها، مشيرًا إلى أن هذه الأشراط لا تُجلب ولا تُدفع فتأتي لا محالة، لكن ثق يقينًا بأن هذا الزمان الذي نعيشه ليس من الأزمنة التي هي بقرب الساعة، بقيت علامات كُبرى عظيمة ستقع، وبعد تلك العلامات الكبرى يقع ما أنت تفكر فيه.

وأضاف: بعد نزول عيسى عليه السلام وبعد موته ودفنه في الأرض وأن يعيش الناس في زمنه سبع سنين كأخصب ما تكون الأرض وكأتقى ما يكون الناس بعدها يبدأ الأمر بالتدريج ويبقى أقوام لا يعرفون من الدّين إلا قول"لا إله إلا الله" ومع ذلك لما في قلوبهم من المجاهدة ولأنه لم يبلغهم من العلم إلا ذاك تنفعهم تلك الكلمة.

وأضاف: أما في زماننا هذا - والعلم عند الله - وحسب قراءة الأحاديث النبوية فبقيت أشراط كبرى لم يقع منها شيء بعد قد تقع غدًا أو بعد ألف سنة الله أعلم.

واختتم المغامسي: لكن نحن مطالبون بمجاهدة النفس والغير والصبر على الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتربية أبنائنا؛ فنحن مسؤولون عن أزواجنا وبناتنا وأنفسنا في المقام الأول فنجاهد حتى نلقى الله وقد برئت الذمة.

الأبواب المتفرقة صالح المغامسي علم الساعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المغامسي": زماننا ليس من الأزمنة التي هي بقرب الساعة.. بقيت علامات كُبرى عظيمة ستقع
سبق

اسْتَبْعَدَ إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي أن يكون هذا الزمان الذي نعيشه من الأزمنة التي هي بقرب الساعة، مشيرًا إلى بقاء علامات كُبرى عظيمة ستقع.

وقال في رده على متصل في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc ، دائم التفكير في أهوال يوم القيامة وإن من علاماته كثرة الفساد في الأرض فلماذا العمل وتربية الأبناء على الدين.. ؟": "علم الساعة عند الله لكن النبي ﷺ أخبر بأشراط وعلامات تظهر أمامها، مشيرًا إلى أن هذه الأشراط لا تُجلب ولا تُدفع فتأتي لا محالة، لكن ثق يقينًا بأن هذا الزمان الذي نعيشه ليس من الأزمنة التي هي بقرب الساعة، بقيت علامات كُبرى عظيمة ستقع، وبعد تلك العلامات الكبرى يقع ما أنت تفكر فيه.

وأضاف: بعد نزول عيسى عليه السلام وبعد موته ودفنه في الأرض وأن يعيش الناس في زمنه سبع سنين كأخصب ما تكون الأرض وكأتقى ما يكون الناس بعدها يبدأ الأمر بالتدريج ويبقى أقوام لا يعرفون من الدّين إلا قول"لا إله إلا الله" ومع ذلك لما في قلوبهم من المجاهدة ولأنه لم يبلغهم من العلم إلا ذاك تنفعهم تلك الكلمة.

وأضاف: أما في زماننا هذا - والعلم عند الله - وحسب قراءة الأحاديث النبوية فبقيت أشراط كبرى لم يقع منها شيء بعد قد تقع غدًا أو بعد ألف سنة الله أعلم.

واختتم المغامسي: لكن نحن مطالبون بمجاهدة النفس والغير والصبر على الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتربية أبنائنا؛ فنحن مسؤولون عن أزواجنا وبناتنا وأنفسنا في المقام الأول فنجاهد حتى نلقى الله وقد برئت الذمة.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
01:48 AM

"المغامسي": زماننا ليس من الأزمنة التي هي بقرب الساعة.. بقيت علامات كُبرى عظيمة ستقع

نحن مسؤولون عن أزواجنا وبناتنا وأنفسنا فنجاهد حتى نلقى الله وقد برئت الذمة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
26
10,611

اسْتَبْعَدَ إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي أن يكون هذا الزمان الذي نعيشه من الأزمنة التي هي بقرب الساعة، مشيرًا إلى بقاء علامات كُبرى عظيمة ستقع.

وقال في رده على متصل في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc ، دائم التفكير في أهوال يوم القيامة وإن من علاماته كثرة الفساد في الأرض فلماذا العمل وتربية الأبناء على الدين.. ؟": "علم الساعة عند الله لكن النبي ﷺ أخبر بأشراط وعلامات تظهر أمامها، مشيرًا إلى أن هذه الأشراط لا تُجلب ولا تُدفع فتأتي لا محالة، لكن ثق يقينًا بأن هذا الزمان الذي نعيشه ليس من الأزمنة التي هي بقرب الساعة، بقيت علامات كُبرى عظيمة ستقع، وبعد تلك العلامات الكبرى يقع ما أنت تفكر فيه.

وأضاف: بعد نزول عيسى عليه السلام وبعد موته ودفنه في الأرض وأن يعيش الناس في زمنه سبع سنين كأخصب ما تكون الأرض وكأتقى ما يكون الناس بعدها يبدأ الأمر بالتدريج ويبقى أقوام لا يعرفون من الدّين إلا قول"لا إله إلا الله" ومع ذلك لما في قلوبهم من المجاهدة ولأنه لم يبلغهم من العلم إلا ذاك تنفعهم تلك الكلمة.

وأضاف: أما في زماننا هذا - والعلم عند الله - وحسب قراءة الأحاديث النبوية فبقيت أشراط كبرى لم يقع منها شيء بعد قد تقع غدًا أو بعد ألف سنة الله أعلم.

واختتم المغامسي: لكن نحن مطالبون بمجاهدة النفس والغير والصبر على الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتربية أبنائنا؛ فنحن مسؤولون عن أزواجنا وبناتنا وأنفسنا في المقام الأول فنجاهد حتى نلقى الله وقد برئت الذمة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,592
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,634
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,105
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,244

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة