النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طريق وادي جليل".. قبل أن تسلكهُ ضع يدك على قلبك!.. يحصد الأرواح .. ويتسبب في الإصابات

السُكان ومرتاديه يخافون على أنفسهم وأبنائهم .. ومناشدة بالتدخل

"عندما تسلكه فأنت تضع يدك على قلبك" .. الموظفون والعاملون لدى بعض الجهات الحكومية ، والمشروعات التنموية يعتصرهم الحُزن بسبب فقدهم لزملائهم .. السُكان يخافون على أنفسهم وأبنائهم .. ذلك هو طريق الموت "طريق وادي جليل" شرقي محافظةالطائف، وتحديدًا الرابط من كوبري

الأمير محمد بن عبد العزيز بالحوية، وصولاً لمشروع الإسكان التنموي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقرويةوالإسكان، فالحوادث المرورية تغتال سالكي هذا الطريق بشكلٍ متواصل ،حتى إن بات الأمر بالنسبة لهم مُخيفًا ، يستوجب التدخل من قبل الجهة المختصة وحقن دماء سالكيه.

ويعد هذا الطريق رابطًا. ويؤدي لأبرز وأكبر المشروعات التنموية والتي تُنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حاليًا وهو "مشروع الإسكان التنموي"، كذلك يؤدي هذا الطريق لـ "مشروع مطار الطائف الجديد" ، و"مشروع واحة المعرفة"، وغيرها من المشروعات الحكومية، بالإضافة إلى وجود الكثير من الإدارات الحكومية والمراكز في المنطقة، ما يعني أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية، وانتشارًا للمركبات، ما يؤدي للازدحام، وكثرة وقوع الحوادث المرورية والتي سُجلت في ازدياد بالآونة الأخيرة، نتج عنها حالات وفاة، وإصابات خطرة لقائدي المركبات.

ويُعاني الطريق بسبب ضيقه وعدم ازدواجيته، كذلك كثرة المنعطفات الخطرة من عليه، في ظل كثرة الشاحنات والآليات والمعدات الثقيلة التي تسلكه في ظل العمل المُقام حاليًا بالمشروعات الحكومية بالمنطقة، ما قد تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الأليمة والتي كان آخرها يوم الخميس الماضي.

ويُجدد الأهالي وسالكو "طريق وادي جليل" مُطالباتهم عبر "سبق" لدى الجهة المختصة بالعمل الفوري على توسعة الطريق وتحسينه وجعلهُ أكثر أمانًا لدى السائقين، كذلك التحرك من قِبل إدارة المرورلمتابعته ومراقبته وزيادة تكثيف كاميرات ساهر من عليه ، مركزين أن مشكلة الطريق تكمن في ضيقه وأنه لا بد من توسعته وازدواجيته لوقف نزف الدماء من عليه ، مؤكدين أنهم كانوا قد خاطبوا الجهات المختصة والمعنية وينتظرون التجاوب والتفاعل مع مطالبهم ، باعتبار أن الطريق يخدم مدينة الطائف الجديد ، ويشتمل على الكثير من المشروعات التنموية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طريق وادي جليل".. قبل أن تسلكهُ ضع يدك على قلبك!.. يحصد الأرواح .. ويتسبب في الإصابات
سبق

"عندما تسلكه فأنت تضع يدك على قلبك" .. الموظفون والعاملون لدى بعض الجهات الحكومية ، والمشروعات التنموية يعتصرهم الحُزن بسبب فقدهم لزملائهم .. السُكان يخافون على أنفسهم وأبنائهم .. ذلك هو طريق الموت "طريق وادي جليل" شرقي محافظةالطائف، وتحديدًا الرابط من كوبري

الأمير محمد بن عبد العزيز بالحوية، وصولاً لمشروع الإسكان التنموي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقرويةوالإسكان، فالحوادث المرورية تغتال سالكي هذا الطريق بشكلٍ متواصل ،حتى إن بات الأمر بالنسبة لهم مُخيفًا ، يستوجب التدخل من قبل الجهة المختصة وحقن دماء سالكيه.

ويعد هذا الطريق رابطًا. ويؤدي لأبرز وأكبر المشروعات التنموية والتي تُنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حاليًا وهو "مشروع الإسكان التنموي"، كذلك يؤدي هذا الطريق لـ "مشروع مطار الطائف الجديد" ، و"مشروع واحة المعرفة"، وغيرها من المشروعات الحكومية، بالإضافة إلى وجود الكثير من الإدارات الحكومية والمراكز في المنطقة، ما يعني أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية، وانتشارًا للمركبات، ما يؤدي للازدحام، وكثرة وقوع الحوادث المرورية والتي سُجلت في ازدياد بالآونة الأخيرة، نتج عنها حالات وفاة، وإصابات خطرة لقائدي المركبات.

ويُعاني الطريق بسبب ضيقه وعدم ازدواجيته، كذلك كثرة المنعطفات الخطرة من عليه، في ظل كثرة الشاحنات والآليات والمعدات الثقيلة التي تسلكه في ظل العمل المُقام حاليًا بالمشروعات الحكومية بالمنطقة، ما قد تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الأليمة والتي كان آخرها يوم الخميس الماضي.

ويُجدد الأهالي وسالكو "طريق وادي جليل" مُطالباتهم عبر "سبق" لدى الجهة المختصة بالعمل الفوري على توسعة الطريق وتحسينه وجعلهُ أكثر أمانًا لدى السائقين، كذلك التحرك من قِبل إدارة المرورلمتابعته ومراقبته وزيادة تكثيف كاميرات ساهر من عليه ، مركزين أن مشكلة الطريق تكمن في ضيقه وأنه لا بد من توسعته وازدواجيته لوقف نزف الدماء من عليه ، مؤكدين أنهم كانوا قد خاطبوا الجهات المختصة والمعنية وينتظرون التجاوب والتفاعل مع مطالبهم ، باعتبار أن الطريق يخدم مدينة الطائف الجديد ، ويشتمل على الكثير من المشروعات التنموية.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
10:50 PM

"طريق وادي جليل".. قبل أن تسلكهُ ضع يدك على قلبك!.. يحصد الأرواح .. ويتسبب في الإصابات

السُكان ومرتاديه يخافون على أنفسهم وأبنائهم .. ومناشدة بالتدخل

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
3,096

"عندما تسلكه فأنت تضع يدك على قلبك" .. الموظفون والعاملون لدى بعض الجهات الحكومية ، والمشروعات التنموية يعتصرهم الحُزن بسبب فقدهم لزملائهم .. السُكان يخافون على أنفسهم وأبنائهم .. ذلك هو طريق الموت "طريق وادي جليل" شرقي محافظةالطائف، وتحديدًا الرابط من كوبري

الأمير محمد بن عبد العزيز بالحوية، وصولاً لمشروع الإسكان التنموي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقرويةوالإسكان، فالحوادث المرورية تغتال سالكي هذا الطريق بشكلٍ متواصل ،حتى إن بات الأمر بالنسبة لهم مُخيفًا ، يستوجب التدخل من قبل الجهة المختصة وحقن دماء سالكيه.

ويعد هذا الطريق رابطًا. ويؤدي لأبرز وأكبر المشروعات التنموية والتي تُنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حاليًا وهو "مشروع الإسكان التنموي"، كذلك يؤدي هذا الطريق لـ "مشروع مطار الطائف الجديد" ، و"مشروع واحة المعرفة"، وغيرها من المشروعات الحكومية، بالإضافة إلى وجود الكثير من الإدارات الحكومية والمراكز في المنطقة، ما يعني أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية، وانتشارًا للمركبات، ما يؤدي للازدحام، وكثرة وقوع الحوادث المرورية والتي سُجلت في ازدياد بالآونة الأخيرة، نتج عنها حالات وفاة، وإصابات خطرة لقائدي المركبات.

ويُعاني الطريق بسبب ضيقه وعدم ازدواجيته، كذلك كثرة المنعطفات الخطرة من عليه، في ظل كثرة الشاحنات والآليات والمعدات الثقيلة التي تسلكه في ظل العمل المُقام حاليًا بالمشروعات الحكومية بالمنطقة، ما قد تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الأليمة والتي كان آخرها يوم الخميس الماضي.

ويُجدد الأهالي وسالكو "طريق وادي جليل" مُطالباتهم عبر "سبق" لدى الجهة المختصة بالعمل الفوري على توسعة الطريق وتحسينه وجعلهُ أكثر أمانًا لدى السائقين، كذلك التحرك من قِبل إدارة المرورلمتابعته ومراقبته وزيادة تكثيف كاميرات ساهر من عليه ، مركزين أن مشكلة الطريق تكمن في ضيقه وأنه لا بد من توسعته وازدواجيته لوقف نزف الدماء من عليه ، مؤكدين أنهم كانوا قد خاطبوا الجهات المختصة والمعنية وينتظرون التجاوب والتفاعل مع مطالبهم ، باعتبار أن الطريق يخدم مدينة الطائف الجديد ، ويشتمل على الكثير من المشروعات التنموية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,349

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة