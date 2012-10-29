النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 435 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة جدة تغلق 9 مطاعم ومقاهٍ مخالفة للائحة الإجراءات الوقائية

المطيري يؤكد استمرار الجولات الرقابية لجميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة

أغلقت أمانة محافظة جدة وبمشاركة الجهات الأمنية تسعة مطاعم ومقاهٍ مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية وغير ملتزمة بلائحة الحد من التجمعات والتباعد الجسدي خلال أزمة كورونا، كما ضبطت مطعمًا يقدم المعسلات في ظل استمرار قرار منعها خلال الجائحة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري أن فرق الرقابة البلدية بمشاركة الجهات الأمنية أغلقت المطاعم والمقاهي في نطاق بلديات شرق ووسط وجنوب المحافظة، وذلك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية، بجانب مخالفتها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مبينًا أن أحد المطاعم مارس تقديم المعسلات في ظل استمرار منعها كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين في ظل الجائحة.

وأضاف وكيل الأمين أنه جرى تكليف البلديات الفرعية والإدارة العامة للخدمات البلدية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، مؤكدًا استمرار الجولات والمهام الرقابية لتشمل جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية تجنبًا للعقوبات والغرامات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جدة تغلق 9 مطاعم ومقاهٍ مخالفة للائحة الإجراءات الوقائية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة وبمشاركة الجهات الأمنية تسعة مطاعم ومقاهٍ مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية وغير ملتزمة بلائحة الحد من التجمعات والتباعد الجسدي خلال أزمة كورونا، كما ضبطت مطعمًا يقدم المعسلات في ظل استمرار قرار منعها خلال الجائحة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري أن فرق الرقابة البلدية بمشاركة الجهات الأمنية أغلقت المطاعم والمقاهي في نطاق بلديات شرق ووسط وجنوب المحافظة، وذلك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية، بجانب مخالفتها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مبينًا أن أحد المطاعم مارس تقديم المعسلات في ظل استمرار منعها كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين في ظل الجائحة.

وأضاف وكيل الأمين أنه جرى تكليف البلديات الفرعية والإدارة العامة للخدمات البلدية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، مؤكدًا استمرار الجولات والمهام الرقابية لتشمل جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية تجنبًا للعقوبات والغرامات.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
04:23 PM

أمانة جدة تغلق 9 مطاعم ومقاهٍ مخالفة للائحة الإجراءات الوقائية

المطيري يؤكد استمرار الجولات الرقابية لجميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
500

أغلقت أمانة محافظة جدة وبمشاركة الجهات الأمنية تسعة مطاعم ومقاهٍ مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية وغير ملتزمة بلائحة الحد من التجمعات والتباعد الجسدي خلال أزمة كورونا، كما ضبطت مطعمًا يقدم المعسلات في ظل استمرار قرار منعها خلال الجائحة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري أن فرق الرقابة البلدية بمشاركة الجهات الأمنية أغلقت المطاعم والمقاهي في نطاق بلديات شرق ووسط وجنوب المحافظة، وذلك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية، بجانب مخالفتها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مبينًا أن أحد المطاعم مارس تقديم المعسلات في ظل استمرار منعها كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين في ظل الجائحة.

وأضاف وكيل الأمين أنه جرى تكليف البلديات الفرعية والإدارة العامة للخدمات البلدية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، مؤكدًا استمرار الجولات والمهام الرقابية لتشمل جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية تجنبًا للعقوبات والغرامات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,361
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,657
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,822

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة