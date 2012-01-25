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"التخصّصات الصحية" توقّع اتفاقية مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

للتعاون في ضبط جودة التعليم والتدريب في مجالات اعتماد التراخيص

وقّعت الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، اليوم، في الرياض، اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لتعزيز التعاون في عملية ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني في مجالات اعتماد التراخيص والمواقع والأنشطة الإلكترونية.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية الأمين العام الدكتور أيمن بن أسعد عبده؛ ومن جانب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مدير عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجهتين في مجال إصدار التراخيص لمواقع التعليم الإلكتروني الخاصة بالتطوير المهني المستمر، والاستشارات والخدمات ونشر المعايير الوطنية في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني للقطاع الصحي.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة والتعاون الذي تنتهجه هيئة التخصّصات الصحية في علاقاتها مع الجهات المختلفة؛ رغبةً في تجويد الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة تدعم تطوير التعليم الإلكتروني مبنية على أسس ومعايير التعليم الإلكتروني والتعليم الطبي الوطنية، والتي تمكّن الممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم الطبي المستمر والتدريب المهني والذي يؤهلهم لممارسة مهنية ذات جودة عالية في تخصّصاتهم.

يُذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يمنح تراخيص التعليم والتدريب الإلكتروني للجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تنظيم وحوكمة التعليم والتدريب الإلكتروني وضبط ممارساته بالمملكة.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التخصّصات الصحية" توقّع اتفاقية مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
سبق

وقّعت الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، اليوم، في الرياض، اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لتعزيز التعاون في عملية ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني في مجالات اعتماد التراخيص والمواقع والأنشطة الإلكترونية.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية الأمين العام الدكتور أيمن بن أسعد عبده؛ ومن جانب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مدير عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجهتين في مجال إصدار التراخيص لمواقع التعليم الإلكتروني الخاصة بالتطوير المهني المستمر، والاستشارات والخدمات ونشر المعايير الوطنية في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني للقطاع الصحي.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة والتعاون الذي تنتهجه هيئة التخصّصات الصحية في علاقاتها مع الجهات المختلفة؛ رغبةً في تجويد الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة تدعم تطوير التعليم الإلكتروني مبنية على أسس ومعايير التعليم الإلكتروني والتعليم الطبي الوطنية، والتي تمكّن الممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم الطبي المستمر والتدريب المهني والذي يؤهلهم لممارسة مهنية ذات جودة عالية في تخصّصاتهم.

يُذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يمنح تراخيص التعليم والتدريب الإلكتروني للجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تنظيم وحوكمة التعليم والتدريب الإلكتروني وضبط ممارساته بالمملكة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
01:47 PM

"التخصّصات الصحية" توقّع اتفاقية مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

للتعاون في ضبط جودة التعليم والتدريب في مجالات اعتماد التراخيص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، اليوم، في الرياض، اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لتعزيز التعاون في عملية ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني في مجالات اعتماد التراخيص والمواقع والأنشطة الإلكترونية.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية الأمين العام الدكتور أيمن بن أسعد عبده؛ ومن جانب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مدير عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجهتين في مجال إصدار التراخيص لمواقع التعليم الإلكتروني الخاصة بالتطوير المهني المستمر، والاستشارات والخدمات ونشر المعايير الوطنية في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني للقطاع الصحي.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة والتعاون الذي تنتهجه هيئة التخصّصات الصحية في علاقاتها مع الجهات المختلفة؛ رغبةً في تجويد الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة تدعم تطوير التعليم الإلكتروني مبنية على أسس ومعايير التعليم الإلكتروني والتعليم الطبي الوطنية، والتي تمكّن الممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عالٍ من التعليم الطبي المستمر والتدريب المهني والذي يؤهلهم لممارسة مهنية ذات جودة عالية في تخصّصاتهم.

يُذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يمنح تراخيص التعليم والتدريب الإلكتروني للجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تنظيم وحوكمة التعليم والتدريب الإلكتروني وضبط ممارساته بالمملكة.

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