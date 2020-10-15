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"الفطرية": إلغاء ترخيص الاستيراد حال حظر الدولة.. والطلبات من هنا

اشترطت تقديم نسخة "إذن" من وكالة "الثروة الحيوانية" عند التقدم لها

اشترطت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقديم نسخة "إذن استيراد" من وكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عند التقدم للهيئة بطلب استيراد حيوانات فطرية حية تندرج ضمن قوائم الأنظمة المحلية والدولية التي تطبقها الهيئة.

وأشارت إلى أنه في حالة حظر الاستيراد من الدولة المستورد منها بسبب انتشار وباء فيها؛ فإن ترخيص الاستيراد يعتبر لاغياً، ومن حق صاحب الترخيص استرجاع قيمته، أو تجديده بعد رفع الحظر.

وأوضحت أنه يمكن تقديم طلبات الاستيراد عن طريق الرابط التالي: http://swa-eservices.gov.sa/LR/Add

الهيئة السعودية للحياة الفطرية

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"الفطرية": إلغاء ترخيص الاستيراد حال حظر الدولة.. والطلبات من هنا
سبق

اشترطت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقديم نسخة "إذن استيراد" من وكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عند التقدم للهيئة بطلب استيراد حيوانات فطرية حية تندرج ضمن قوائم الأنظمة المحلية والدولية التي تطبقها الهيئة.

وأشارت إلى أنه في حالة حظر الاستيراد من الدولة المستورد منها بسبب انتشار وباء فيها؛ فإن ترخيص الاستيراد يعتبر لاغياً، ومن حق صاحب الترخيص استرجاع قيمته، أو تجديده بعد رفع الحظر.

وأوضحت أنه يمكن تقديم طلبات الاستيراد عن طريق الرابط التالي: http://swa-eservices.gov.sa/LR/Add

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
12:24 PM

"الفطرية": إلغاء ترخيص الاستيراد حال حظر الدولة.. والطلبات من هنا

اشترطت تقديم نسخة "إذن" من وكالة "الثروة الحيوانية" عند التقدم لها

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منصور الشلاقي - الرياض
0
1,266

اشترطت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقديم نسخة "إذن استيراد" من وكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عند التقدم للهيئة بطلب استيراد حيوانات فطرية حية تندرج ضمن قوائم الأنظمة المحلية والدولية التي تطبقها الهيئة.

وأشارت إلى أنه في حالة حظر الاستيراد من الدولة المستورد منها بسبب انتشار وباء فيها؛ فإن ترخيص الاستيراد يعتبر لاغياً، ومن حق صاحب الترخيص استرجاع قيمته، أو تجديده بعد رفع الحظر.

وأوضحت أنه يمكن تقديم طلبات الاستيراد عن طريق الرابط التالي: http://swa-eservices.gov.sa/LR/Add

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