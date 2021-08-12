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رئيس الوزراء الموريتاني يصل جدة

وصل دولة رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود إلى جدة مساء اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان الطويرب، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الوزراء الموريتاني يصل جدة
سبق

وصل دولة رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود إلى جدة مساء اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان الطويرب، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:05 AM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:00 AM

رئيس الوزراء الموريتاني يصل جدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وصل دولة رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود إلى جدة مساء اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان الطويرب، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.

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