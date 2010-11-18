النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

7 تنبيهات متقدمة على خريطة "الأرصاد": تقلبات مناخية تتواصل للمساء

بدأت مع ساعات الصباح ويحد بعضها من مدى الرؤية الأفقية وتصحب برياح

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مجموعة من التنبيهات الصباحة لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: حائل، جازان، القصيم نبّهت "الأرصاد" من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى العاشرة مساءً.

كما نبّهت منطقة مكة المكرّمة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

ونبّهت مناطق: نجران وعسير والباحة من نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
7 تنبيهات متقدمة على خريطة "الأرصاد": تقلبات مناخية تتواصل للمساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مجموعة من التنبيهات الصباحة لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: حائل، جازان، القصيم نبّهت "الأرصاد" من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى العاشرة مساءً.

كما نبّهت منطقة مكة المكرّمة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

ونبّهت مناطق: نجران وعسير والباحة من نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
08:21 AM

7 تنبيهات متقدمة على خريطة "الأرصاد": تقلبات مناخية تتواصل للمساء

بدأت مع ساعات الصباح ويحد بعضها من مدى الرؤية الأفقية وتصحب برياح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
19,221

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مجموعة من التنبيهات الصباحة لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: حائل، جازان، القصيم نبّهت "الأرصاد" من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى العاشرة مساءً.

كما نبّهت منطقة مكة المكرّمة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

ونبّهت مناطق: نجران وعسير والباحة من نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,643
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,926
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,550
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,499

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة