7 تنبيهات متقدمة على خريطة "الأرصاد": تقلبات مناخية تتواصل للمساء

بدأت مع ساعات الصباح ويحد بعضها من مدى الرؤية الأفقية وتصحب برياح

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مجموعة من التنبيهات الصباحة لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: حائل، جازان، القصيم نبّهت "الأرصاد" من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى العاشرة مساءً.

كما نبّهت منطقة مكة المكرّمة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

ونبّهت مناطق: نجران وعسير والباحة من نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.