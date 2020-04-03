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السفير الأمريكي بالمملكة ينصح مواطني بلاده بالبقاء في السعودية خلال أزمة كورونا

أشاد بالخدمات والرعاية والنظام الصحي الفعّال فيها

أشاد جون أبي زيد، السفير الأمريكي في السعودية، بالرعاية المميزة التي تقدمها السعودية لمواطنيها والمقيمين فيها، داعيًا مواطنيه في السعودية للبقاء فيها، وعدم السفر لأمريكا؛ وذلك لوجود نظام صحي فعّال، وتوافُر الخدمات كافة اللازمة للمواطن والمقيم في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك في مقطع فيديو لـ"أبي زيد"، نشره حساب التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، شدد فيه على كثير من الأسباب التي دعته للنصيحة بالبقاء في السعودية، من أهمها توافُر الإمدادات الغذائية والخدماتية، وفاعلية الرعاية الصحية. مؤكدًا أن الإدارتين "السعودية والأمريكية" تراقبان الوضع لمعرفة الوقت المناسب لتخفيف بعض القيود، الذي لن يكون قريبًا، حسبما يراه.

وعاد السفير الأمريكي ليؤكد أن قرار مغادرة السعودية يعتبر قرارًا شخصيًّا لأي أمريكي مقيم فيها، ولكن يجب اتخاذه إذا كانت هناك ظروف موجبة له، ونصح بالبقاء للجميع حتى لأفراد عائلته.

وختم حديثه بالإشادة بحُسن تعامل السعودية مع هذه الأزمة داخليًّا، متمنيًا للجميع الصحة والسلامة في "السعودية العظمى".

فيروس كورونا الجديد منع التجول السفير الأمريكي لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الأمريكي بالمملكة ينصح مواطني بلاده بالبقاء في السعودية خلال أزمة كورونا
سبق

أشاد جون أبي زيد، السفير الأمريكي في السعودية، بالرعاية المميزة التي تقدمها السعودية لمواطنيها والمقيمين فيها، داعيًا مواطنيه في السعودية للبقاء فيها، وعدم السفر لأمريكا؛ وذلك لوجود نظام صحي فعّال، وتوافُر الخدمات كافة اللازمة للمواطن والمقيم في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك في مقطع فيديو لـ"أبي زيد"، نشره حساب التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، شدد فيه على كثير من الأسباب التي دعته للنصيحة بالبقاء في السعودية، من أهمها توافُر الإمدادات الغذائية والخدماتية، وفاعلية الرعاية الصحية. مؤكدًا أن الإدارتين "السعودية والأمريكية" تراقبان الوضع لمعرفة الوقت المناسب لتخفيف بعض القيود، الذي لن يكون قريبًا، حسبما يراه.

وعاد السفير الأمريكي ليؤكد أن قرار مغادرة السعودية يعتبر قرارًا شخصيًّا لأي أمريكي مقيم فيها، ولكن يجب اتخاذه إذا كانت هناك ظروف موجبة له، ونصح بالبقاء للجميع حتى لأفراد عائلته.

وختم حديثه بالإشادة بحُسن تعامل السعودية مع هذه الأزمة داخليًّا، متمنيًا للجميع الصحة والسلامة في "السعودية العظمى".

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
10:52 PM

السفير الأمريكي بالمملكة ينصح مواطني بلاده بالبقاء في السعودية خلال أزمة كورونا

أشاد بالخدمات والرعاية والنظام الصحي الفعّال فيها

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
6
6,027

أشاد جون أبي زيد، السفير الأمريكي في السعودية، بالرعاية المميزة التي تقدمها السعودية لمواطنيها والمقيمين فيها، داعيًا مواطنيه في السعودية للبقاء فيها، وعدم السفر لأمريكا؛ وذلك لوجود نظام صحي فعّال، وتوافُر الخدمات كافة اللازمة للمواطن والمقيم في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك في مقطع فيديو لـ"أبي زيد"، نشره حساب التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، شدد فيه على كثير من الأسباب التي دعته للنصيحة بالبقاء في السعودية، من أهمها توافُر الإمدادات الغذائية والخدماتية، وفاعلية الرعاية الصحية. مؤكدًا أن الإدارتين "السعودية والأمريكية" تراقبان الوضع لمعرفة الوقت المناسب لتخفيف بعض القيود، الذي لن يكون قريبًا، حسبما يراه.

وعاد السفير الأمريكي ليؤكد أن قرار مغادرة السعودية يعتبر قرارًا شخصيًّا لأي أمريكي مقيم فيها، ولكن يجب اتخاذه إذا كانت هناك ظروف موجبة له، ونصح بالبقاء للجميع حتى لأفراد عائلته.

وختم حديثه بالإشادة بحُسن تعامل السعودية مع هذه الأزمة داخليًّا، متمنيًا للجميع الصحة والسلامة في "السعودية العظمى".

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