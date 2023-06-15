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بعد غد.. "الربيعة" يرعى نقاش "جهود الدعم النفسي لمواجهة كورونا"

ينظمها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ودعوة للمهتمين بالحضور عن بُعد

برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ينظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية حلقة نقاش حول "جهود ومبادرات الدعم النفسي لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد" بهدف التعرف على الجهود المبذولة في مجال الدعم النفسي، وتفاعلاً مع التقارير الدولية التي تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالاضطرابات النفسية المصاحبة لفيروس كورونا الجديد والآثار المتوقعة على المجتمع.

وتشتمل حلقة النقاش على عدة محاور منها: الصحة النفسية في الأزمات والكوارث، والمعايير المهنية والأخلاقية للدعم النفسي والاجتماعي في الأزمات، ومراجعة جهود المنظمات المجتمعية غير الربحية في تقديم الدعم النفسي، وجهود ومبادرات القطاعات والمنظمات الحكومية في مجال الدعم النفسي، إضافة إلى محوري الصحة النفسية في زمن التباعد الاجتماعي وبعد الجائحة، واستعراض وتقييم التجارب والدروس المستفادة.

ودعا "المركز" المهتمين بالشأن النفسي والاجتماعي إلى حضور حلقة النقاش عن بُعد وذلك يوم الأربعاء 25 / 10 / 1441هـ الموافق 17 / 06 / 2020م بداية من الساعة 10 صباحاً، وسينشر رابط الوصول إلى الحلقة من خلال حساب المركز على تويتر @NCMH_SA

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد غد.. "الربيعة" يرعى نقاش "جهود الدعم النفسي لمواجهة كورونا"
سبق

برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ينظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية حلقة نقاش حول "جهود ومبادرات الدعم النفسي لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد" بهدف التعرف على الجهود المبذولة في مجال الدعم النفسي، وتفاعلاً مع التقارير الدولية التي تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالاضطرابات النفسية المصاحبة لفيروس كورونا الجديد والآثار المتوقعة على المجتمع.

وتشتمل حلقة النقاش على عدة محاور منها: الصحة النفسية في الأزمات والكوارث، والمعايير المهنية والأخلاقية للدعم النفسي والاجتماعي في الأزمات، ومراجعة جهود المنظمات المجتمعية غير الربحية في تقديم الدعم النفسي، وجهود ومبادرات القطاعات والمنظمات الحكومية في مجال الدعم النفسي، إضافة إلى محوري الصحة النفسية في زمن التباعد الاجتماعي وبعد الجائحة، واستعراض وتقييم التجارب والدروس المستفادة.

ودعا "المركز" المهتمين بالشأن النفسي والاجتماعي إلى حضور حلقة النقاش عن بُعد وذلك يوم الأربعاء 25 / 10 / 1441هـ الموافق 17 / 06 / 2020م بداية من الساعة 10 صباحاً، وسينشر رابط الوصول إلى الحلقة من خلال حساب المركز على تويتر @NCMH_SA

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:20 PM

بعد غد.. "الربيعة" يرعى نقاش "جهود الدعم النفسي لمواجهة كورونا"

ينظمها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ودعوة للمهتمين بالحضور عن بُعد

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فهد الغبيوي - الرياض
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برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ينظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية حلقة نقاش حول "جهود ومبادرات الدعم النفسي لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد" بهدف التعرف على الجهود المبذولة في مجال الدعم النفسي، وتفاعلاً مع التقارير الدولية التي تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالاضطرابات النفسية المصاحبة لفيروس كورونا الجديد والآثار المتوقعة على المجتمع.

وتشتمل حلقة النقاش على عدة محاور منها: الصحة النفسية في الأزمات والكوارث، والمعايير المهنية والأخلاقية للدعم النفسي والاجتماعي في الأزمات، ومراجعة جهود المنظمات المجتمعية غير الربحية في تقديم الدعم النفسي، وجهود ومبادرات القطاعات والمنظمات الحكومية في مجال الدعم النفسي، إضافة إلى محوري الصحة النفسية في زمن التباعد الاجتماعي وبعد الجائحة، واستعراض وتقييم التجارب والدروس المستفادة.

ودعا "المركز" المهتمين بالشأن النفسي والاجتماعي إلى حضور حلقة النقاش عن بُعد وذلك يوم الأربعاء 25 / 10 / 1441هـ الموافق 17 / 06 / 2020م بداية من الساعة 10 صباحاً، وسينشر رابط الوصول إلى الحلقة من خلال حساب المركز على تويتر @NCMH_SA

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