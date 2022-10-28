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"هيئة الاتصالات" تطلق منصة "توصيل" الرقمية لتنظيم خدمات تطبيقات التوصيل في مرحلتها الثانية

تسعى من خلالها إلى حوكمة المسجلة لدى الهيئة بشكل تام وتطوير خدماتها وتعزيز التحول الرقمي

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة "توصيل" التي تشكل المرحلة الثانية من عملية التكامل ورفع مستوى الربط الإلكتروني بين تطبيقات التوصيل والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال منظومة رقمية موحدة تنظم خدمات 40 تطبيقاً مسجلاً لدى الهيئة وتتابع تطبيقها للمعايير والاشتراطات، بهدف تحقيق تنمية السوق وتحسين تجربة المستفيدين.

وتسعى الهيئة من خلال إطلاق المنصة إلى حوكمة تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة بشكل تام، وتطوير خدماتها وتعزيز التحول الرقمي، كما ستكثّف الأدوار الرقابية على عملية تسجيل مندوبي التوصيل، ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بهم للتحقق من أهليتهم لأداء العمل بما يتواءم مع أنظمة وقوانين الجهات ذات العلاقة والمرتبطة بتنظيم وإدارة القطاع التجاري في المملكة.

وستُسهم منصة "توصيل" في إنشاء قاعدة بيانات للرصد والمتابعة والتحليل والقياس، حيث جرى الربط مع 7 جهات حكومية و40 جهة من مقدمي خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ للمساهمة في الارتقاء بتجربة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك عقب إطلاق المرحلة الأولى من التكامل مع الجهات ذات العلاقة والربط فيما بينها في عام 2020، وضمن جهود الهيئة المتواصلة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستفيدين، عبر الاعتماد على بنية رقمية آمنة ومتكاملة، تسهم في أتمتة الإجراءات، إضافة إلى رفع كفاءة وتطوير منظومة العمل لتحسين الأداء العام لخدمات تطبيقات التوصيل في المملكة التي تعد من أوائل دول العالم في تنظيم وحوكمة هذه الخدمات وفق أسلوب الاقتصاد التشاركي، إذ سجلت نجاحاً لافتاً في ذلك بتحقيق نمو سوقها وتحقيقه أرقاما قياسية، وذلك بتجاوز المتوسط الشهري لعدد الطلبات 9.5 مليون طلب خلال الربع الثاني من عام 2021 مسجلة ارتفاعا بنسبة 37%، كما ارتفع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات خلال ذات الفترة بنسبة 49% ليصل إلى 1.1 مليار ريال، وارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني 135% ليصل إلى 8.3 مليون عملية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تطلق منصة "توصيل" الرقمية لتنظيم خدمات تطبيقات التوصيل في مرحلتها الثانية
سبق

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة "توصيل" التي تشكل المرحلة الثانية من عملية التكامل ورفع مستوى الربط الإلكتروني بين تطبيقات التوصيل والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال منظومة رقمية موحدة تنظم خدمات 40 تطبيقاً مسجلاً لدى الهيئة وتتابع تطبيقها للمعايير والاشتراطات، بهدف تحقيق تنمية السوق وتحسين تجربة المستفيدين.

وتسعى الهيئة من خلال إطلاق المنصة إلى حوكمة تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة بشكل تام، وتطوير خدماتها وتعزيز التحول الرقمي، كما ستكثّف الأدوار الرقابية على عملية تسجيل مندوبي التوصيل، ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بهم للتحقق من أهليتهم لأداء العمل بما يتواءم مع أنظمة وقوانين الجهات ذات العلاقة والمرتبطة بتنظيم وإدارة القطاع التجاري في المملكة.

وستُسهم منصة "توصيل" في إنشاء قاعدة بيانات للرصد والمتابعة والتحليل والقياس، حيث جرى الربط مع 7 جهات حكومية و40 جهة من مقدمي خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ للمساهمة في الارتقاء بتجربة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك عقب إطلاق المرحلة الأولى من التكامل مع الجهات ذات العلاقة والربط فيما بينها في عام 2020، وضمن جهود الهيئة المتواصلة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستفيدين، عبر الاعتماد على بنية رقمية آمنة ومتكاملة، تسهم في أتمتة الإجراءات، إضافة إلى رفع كفاءة وتطوير منظومة العمل لتحسين الأداء العام لخدمات تطبيقات التوصيل في المملكة التي تعد من أوائل دول العالم في تنظيم وحوكمة هذه الخدمات وفق أسلوب الاقتصاد التشاركي، إذ سجلت نجاحاً لافتاً في ذلك بتحقيق نمو سوقها وتحقيقه أرقاما قياسية، وذلك بتجاوز المتوسط الشهري لعدد الطلبات 9.5 مليون طلب خلال الربع الثاني من عام 2021 مسجلة ارتفاعا بنسبة 37%، كما ارتفع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات خلال ذات الفترة بنسبة 49% ليصل إلى 1.1 مليار ريال، وارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني 135% ليصل إلى 8.3 مليون عملية.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
01:34 PM

"هيئة الاتصالات" تطلق منصة "توصيل" الرقمية لتنظيم خدمات تطبيقات التوصيل في مرحلتها الثانية

تسعى من خلالها إلى حوكمة المسجلة لدى الهيئة بشكل تام وتطوير خدماتها وتعزيز التحول الرقمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة "توصيل" التي تشكل المرحلة الثانية من عملية التكامل ورفع مستوى الربط الإلكتروني بين تطبيقات التوصيل والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال منظومة رقمية موحدة تنظم خدمات 40 تطبيقاً مسجلاً لدى الهيئة وتتابع تطبيقها للمعايير والاشتراطات، بهدف تحقيق تنمية السوق وتحسين تجربة المستفيدين.

وتسعى الهيئة من خلال إطلاق المنصة إلى حوكمة تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة بشكل تام، وتطوير خدماتها وتعزيز التحول الرقمي، كما ستكثّف الأدوار الرقابية على عملية تسجيل مندوبي التوصيل، ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بهم للتحقق من أهليتهم لأداء العمل بما يتواءم مع أنظمة وقوانين الجهات ذات العلاقة والمرتبطة بتنظيم وإدارة القطاع التجاري في المملكة.

وستُسهم منصة "توصيل" في إنشاء قاعدة بيانات للرصد والمتابعة والتحليل والقياس، حيث جرى الربط مع 7 جهات حكومية و40 جهة من مقدمي خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ للمساهمة في الارتقاء بتجربة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك عقب إطلاق المرحلة الأولى من التكامل مع الجهات ذات العلاقة والربط فيما بينها في عام 2020، وضمن جهود الهيئة المتواصلة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستفيدين، عبر الاعتماد على بنية رقمية آمنة ومتكاملة، تسهم في أتمتة الإجراءات، إضافة إلى رفع كفاءة وتطوير منظومة العمل لتحسين الأداء العام لخدمات تطبيقات التوصيل في المملكة التي تعد من أوائل دول العالم في تنظيم وحوكمة هذه الخدمات وفق أسلوب الاقتصاد التشاركي، إذ سجلت نجاحاً لافتاً في ذلك بتحقيق نمو سوقها وتحقيقه أرقاما قياسية، وذلك بتجاوز المتوسط الشهري لعدد الطلبات 9.5 مليون طلب خلال الربع الثاني من عام 2021 مسجلة ارتفاعا بنسبة 37%، كما ارتفع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات خلال ذات الفترة بنسبة 49% ليصل إلى 1.1 مليار ريال، وارتفاع المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني 135% ليصل إلى 8.3 مليون عملية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,785
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,834
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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