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بالصورة .. كيف احتفى حاكم دبي بتخرج الطالبة "النعيمي" بتفوق من جامعة نيويورك؟

احتفى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخرج الطالبة الإماراتية المتفوقة فاطمة النعيمي، من جامعة نيويورك في أبو ظبي.

وكرم الشيخ محمد بن راشد "النعيمي" لفوزها بالمركز الأول على مستوى الدولة في مسابقة تحدي القراءة، وقال في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قبلة على رأس ابنتي في ٢٠١٦؛ لأنها حازت المركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة.. تخرجت أمس من جامعة نيويورك بأبوظبي بتفوق.. مبروك لابنتي فاطمة النعيمي.. الوطن يُزهر بكم.. الوطن ينمو بالقراءة.. الوطن يعلو بالعلم".

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بالصورة .. كيف احتفى حاكم دبي بتخرج الطالبة "النعيمي" بتفوق من جامعة نيويورك؟
سبق

احتفى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخرج الطالبة الإماراتية المتفوقة فاطمة النعيمي، من جامعة نيويورك في أبو ظبي.

وكرم الشيخ محمد بن راشد "النعيمي" لفوزها بالمركز الأول على مستوى الدولة في مسابقة تحدي القراءة، وقال في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قبلة على رأس ابنتي في ٢٠١٦؛ لأنها حازت المركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة.. تخرجت أمس من جامعة نيويورك بأبوظبي بتفوق.. مبروك لابنتي فاطمة النعيمي.. الوطن يُزهر بكم.. الوطن ينمو بالقراءة.. الوطن يعلو بالعلم".

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
05:04 PM

بالصورة .. كيف احتفى حاكم دبي بتخرج الطالبة "النعيمي" بتفوق من جامعة نيويورك؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,817

احتفى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخرج الطالبة الإماراتية المتفوقة فاطمة النعيمي، من جامعة نيويورك في أبو ظبي.

وكرم الشيخ محمد بن راشد "النعيمي" لفوزها بالمركز الأول على مستوى الدولة في مسابقة تحدي القراءة، وقال في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قبلة على رأس ابنتي في ٢٠١٦؛ لأنها حازت المركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة.. تخرجت أمس من جامعة نيويورك بأبوظبي بتفوق.. مبروك لابنتي فاطمة النعيمي.. الوطن يُزهر بكم.. الوطن ينمو بالقراءة.. الوطن يعلو بالعلم".

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