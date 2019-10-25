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10 مشاهد مذهلة بـ"بالدرون" لمناطق غريبة في العالم ولقطتان في دول عربية

تكريم الفائزين في نهاية العام

بعد مشاركة آلاف اللقطات في مسابقة التصوير الخاصة بالدرون، تم ترشيح 10 لقطات للنهائي في مسابقة هذا العام لجائزة "لقطات الطائرة بدون طيار"، وتضمنت مسابقة التصوير الجوي هذا العام، تسع فئات هي: التجريدي، والطبيعة، والناس، والرياضة، والمسلسلات، والزفاف، والحيوانات، والمدن الفارغة.. وتهدف المسابقة لاختيار الصور التي تلتقط جمال العالم من السماء وتسمح للخيال بسرد قصة.

وتُسلط جوائز "drone photo awards" كل عام، الضوء على أفضل تصوير جوي تم تصويره باستخدام طائرات بدون طيار، وسيتم تكريم الفائزين في نهاية عام 2021.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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10 مشاهد مذهلة بـ"بالدرون" لمناطق غريبة في العالم ولقطتان في دول عربية
سبق

بعد مشاركة آلاف اللقطات في مسابقة التصوير الخاصة بالدرون، تم ترشيح 10 لقطات للنهائي في مسابقة هذا العام لجائزة "لقطات الطائرة بدون طيار"، وتضمنت مسابقة التصوير الجوي هذا العام، تسع فئات هي: التجريدي، والطبيعة، والناس، والرياضة، والمسلسلات، والزفاف، والحيوانات، والمدن الفارغة.. وتهدف المسابقة لاختيار الصور التي تلتقط جمال العالم من السماء وتسمح للخيال بسرد قصة.

وتُسلط جوائز "drone photo awards" كل عام، الضوء على أفضل تصوير جوي تم تصويره باستخدام طائرات بدون طيار، وسيتم تكريم الفائزين في نهاية عام 2021.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
01:41 PM

10 مشاهد مذهلة بـ"بالدرون" لمناطق غريبة في العالم ولقطتان في دول عربية

تكريم الفائزين في نهاية العام

A A A
خالد خليل - الرياض
0
2,723

بعد مشاركة آلاف اللقطات في مسابقة التصوير الخاصة بالدرون، تم ترشيح 10 لقطات للنهائي في مسابقة هذا العام لجائزة "لقطات الطائرة بدون طيار"، وتضمنت مسابقة التصوير الجوي هذا العام، تسع فئات هي: التجريدي، والطبيعة، والناس، والرياضة، والمسلسلات، والزفاف، والحيوانات، والمدن الفارغة.. وتهدف المسابقة لاختيار الصور التي تلتقط جمال العالم من السماء وتسمح للخيال بسرد قصة.

وتُسلط جوائز "drone photo awards" كل عام، الضوء على أفضل تصوير جوي تم تصويره باستخدام طائرات بدون طيار، وسيتم تكريم الفائزين في نهاية عام 2021.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,743
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,005
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,100

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