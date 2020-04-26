تضمن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، المعني برفع منع التجول إلى التجول الجزئي في مناطق المملكة، الابقاء على منع التجول الكامل على مكة المكرمة، ومحافظتي صامطة والداير بمنطقة جازان، و20 حياً في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام. وأوضح القرار أن رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة. والأحياء المعزولة في مكة صحياً، هي النكاسة وحوش بكر والحجون والمصافي والمسفلة وأجياد. وفي جدة 7 أحياء هي كيلو 14 جنوب، وكيلو 14 شمال، والمحجر، وغليل، والقريات، وكيلو 13، وبترومين. وفي المدينة الأحياء المعزولة هي الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة". وفي الدمام حي الأثير . و في جازان محافظتي صامطه والداير.

الابقاء على منع التجول الكامل في مكة.. ومحافظتي صامطة والداير و20 حياً في 4 مدن عبدالرزاق البجالي سبق 2020-04-26 تضمن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، المعني برفع منع التجول إلى التجول الجزئي في مناطق المملكة، الابقاء على منع التجول الكامل على مكة المكرمة، ومحافظتي صامطة والداير بمنطقة جازان، و20 حياً في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام.



وأوضح القرار أن رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.



والأحياء المعزولة في مكة صحياً، هي النكاسة وحوش بكر والحجون والمصافي والمسفلة وأجياد.



وفي جدة 7 أحياء هي كيلو 14 جنوب، وكيلو 14 شمال، والمحجر، وغليل، والقريات، وكيلو 13، وبترومين.



وفي المدينة الأحياء المعزولة هي الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة".



وفي الدمام حي الأثير .



و في جازان محافظتي صامطه والداير.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 05:38 AM

الابقاء على منع التجول الكامل في مكة.. ومحافظتي صامطة والداير و20 حياً في 4 مدن





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تضمن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، المعني برفع منع التجول إلى التجول الجزئي في مناطق المملكة، الابقاء على منع التجول الكامل على مكة المكرمة، ومحافظتي صامطة والداير بمنطقة جازان، و20 حياً في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام.



وأوضح القرار أن رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.



والأحياء المعزولة في مكة صحياً، هي النكاسة وحوش بكر والحجون والمصافي والمسفلة وأجياد.



وفي جدة 7 أحياء هي كيلو 14 جنوب، وكيلو 14 شمال، والمحجر، وغليل، والقريات، وكيلو 13، وبترومين.



وفي المدينة الأحياء المعزولة هي الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة".



وفي الدمام حي الأثير .



و في جازان محافظتي صامطه والداير.