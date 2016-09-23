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"صحة جدة" تطلب استعادة مكافأة "خدمة المرضى" المصروفة للمستخدمين بينهم موتى ومتقاعدون!

"سبق" تتلقى شكوى عدد من الموظفين في الليث وأضم والمحافظات الطرفية الأخرى

تفاجأ عدد من المستخدمين العاملين في الشؤون الصحية بمحافظة جدة والمحافظات الطرفية "الليث - أضم - رابغ" بتوجيه، تطالبهم فيه صحة جدة بإعادة المكافآت المصروفة لهم منذ سنوات؛ والتي تندرج تحت "مكافأة خدمة المرضى"، بحجة أنهم يعملون بصفة غير مباشرة في تقديم الخدمة للمرضى.

وتضمن التوجيه الذي اطلعت "سبق" عليه؛ أنه يتطلب حصر واستعادة المكافآت المصروفة للمستخدمين الذين لا تنطبق عليهم شروط صرف المكافأة؛ حيث طالبت صحة جدة على ضوء التوجيه بحصر جميع من صرف لهم المكافأة الذين يعملون بصفة غير مباشرة، واستعادة ما صرف لهم وبشكل عاجل.

وتلقّت "سبق" شكوى عدد من الموظفين المستخدمين في مستشفيات الليث وأضم والمحافظات الطرفية الأخرى، مبدين تذمرهم وتخوفهم من المبالغ المالية التي تطالبهم بها الصحة، برغم تسلمهم تلك المكافآت المالية نظاميًّا عن طريق مراجعهم.

وكشف متضرّرون أن المبالغ المالية التي تطالبهم بها الصحة تتراوح بين 60 ألف ريال حتى 150 ألف ريال للشخص الواحد، لافتين إلى أنهم عاجزون عن دفع تلك المبالغ المصروفة لهم نظاميًّا.

واستغرب عدد من المتضررين من تضمّن كشوفات الأسماء على أشخاص متوفين ومتقاعدين تطالبهم فيها الصحة باستعادة المبالغ المصروفة لهم، مطالبين الجهات المختصة بالنظر في أمرهم بعين الشفقة والرحمة، لافتين إلى أن رواتبهم لا تتجاوز الـ5 آلاف ريال؛ في إشارة لهم أنه في حال خصم تلك المكافآت المصروفة لهم من رواتبهم بشكل شهري سيؤثر عليهم ماليًّا.

وطرحت "سبق" موضوع المستخدمين على طاولة الإدارة العامة للتواصل والعلاقات في الصحة، لتجيب بقولها: "نوضح لكم أن "الصحة" خصصت مركزًا لبلاغات وخدمات للموظفين لمنسوبيها، على الرقم 920009080؛ لتلقّي شكاوى الموظفين وملاحظاتهم، سواء ما يخص تأخير خدمات أو وجود مطالبات ونحو ذلك، ويتم من خلال المركز التعامل مع كافة البلاغات بعناية ومهنية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جدة" تطلب استعادة مكافأة "خدمة المرضى" المصروفة للمستخدمين بينهم موتى ومتقاعدون!
سبق

تفاجأ عدد من المستخدمين العاملين في الشؤون الصحية بمحافظة جدة والمحافظات الطرفية "الليث - أضم - رابغ" بتوجيه، تطالبهم فيه صحة جدة بإعادة المكافآت المصروفة لهم منذ سنوات؛ والتي تندرج تحت "مكافأة خدمة المرضى"، بحجة أنهم يعملون بصفة غير مباشرة في تقديم الخدمة للمرضى.

وتضمن التوجيه الذي اطلعت "سبق" عليه؛ أنه يتطلب حصر واستعادة المكافآت المصروفة للمستخدمين الذين لا تنطبق عليهم شروط صرف المكافأة؛ حيث طالبت صحة جدة على ضوء التوجيه بحصر جميع من صرف لهم المكافأة الذين يعملون بصفة غير مباشرة، واستعادة ما صرف لهم وبشكل عاجل.

وتلقّت "سبق" شكوى عدد من الموظفين المستخدمين في مستشفيات الليث وأضم والمحافظات الطرفية الأخرى، مبدين تذمرهم وتخوفهم من المبالغ المالية التي تطالبهم بها الصحة، برغم تسلمهم تلك المكافآت المالية نظاميًّا عن طريق مراجعهم.

وكشف متضرّرون أن المبالغ المالية التي تطالبهم بها الصحة تتراوح بين 60 ألف ريال حتى 150 ألف ريال للشخص الواحد، لافتين إلى أنهم عاجزون عن دفع تلك المبالغ المصروفة لهم نظاميًّا.

واستغرب عدد من المتضررين من تضمّن كشوفات الأسماء على أشخاص متوفين ومتقاعدين تطالبهم فيها الصحة باستعادة المبالغ المصروفة لهم، مطالبين الجهات المختصة بالنظر في أمرهم بعين الشفقة والرحمة، لافتين إلى أن رواتبهم لا تتجاوز الـ5 آلاف ريال؛ في إشارة لهم أنه في حال خصم تلك المكافآت المصروفة لهم من رواتبهم بشكل شهري سيؤثر عليهم ماليًّا.

وطرحت "سبق" موضوع المستخدمين على طاولة الإدارة العامة للتواصل والعلاقات في الصحة، لتجيب بقولها: "نوضح لكم أن "الصحة" خصصت مركزًا لبلاغات وخدمات للموظفين لمنسوبيها، على الرقم 920009080؛ لتلقّي شكاوى الموظفين وملاحظاتهم، سواء ما يخص تأخير خدمات أو وجود مطالبات ونحو ذلك، ويتم من خلال المركز التعامل مع كافة البلاغات بعناية ومهنية".

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:40 PM

"صحة جدة" تطلب استعادة مكافأة "خدمة المرضى" المصروفة للمستخدمين بينهم موتى ومتقاعدون!

"سبق" تتلقى شكوى عدد من الموظفين في الليث وأضم والمحافظات الطرفية الأخرى

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تفاجأ عدد من المستخدمين العاملين في الشؤون الصحية بمحافظة جدة والمحافظات الطرفية "الليث - أضم - رابغ" بتوجيه، تطالبهم فيه صحة جدة بإعادة المكافآت المصروفة لهم منذ سنوات؛ والتي تندرج تحت "مكافأة خدمة المرضى"، بحجة أنهم يعملون بصفة غير مباشرة في تقديم الخدمة للمرضى.

وتضمن التوجيه الذي اطلعت "سبق" عليه؛ أنه يتطلب حصر واستعادة المكافآت المصروفة للمستخدمين الذين لا تنطبق عليهم شروط صرف المكافأة؛ حيث طالبت صحة جدة على ضوء التوجيه بحصر جميع من صرف لهم المكافأة الذين يعملون بصفة غير مباشرة، واستعادة ما صرف لهم وبشكل عاجل.

وتلقّت "سبق" شكوى عدد من الموظفين المستخدمين في مستشفيات الليث وأضم والمحافظات الطرفية الأخرى، مبدين تذمرهم وتخوفهم من المبالغ المالية التي تطالبهم بها الصحة، برغم تسلمهم تلك المكافآت المالية نظاميًّا عن طريق مراجعهم.

وكشف متضرّرون أن المبالغ المالية التي تطالبهم بها الصحة تتراوح بين 60 ألف ريال حتى 150 ألف ريال للشخص الواحد، لافتين إلى أنهم عاجزون عن دفع تلك المبالغ المصروفة لهم نظاميًّا.

واستغرب عدد من المتضررين من تضمّن كشوفات الأسماء على أشخاص متوفين ومتقاعدين تطالبهم فيها الصحة باستعادة المبالغ المصروفة لهم، مطالبين الجهات المختصة بالنظر في أمرهم بعين الشفقة والرحمة، لافتين إلى أن رواتبهم لا تتجاوز الـ5 آلاف ريال؛ في إشارة لهم أنه في حال خصم تلك المكافآت المصروفة لهم من رواتبهم بشكل شهري سيؤثر عليهم ماليًّا.

وطرحت "سبق" موضوع المستخدمين على طاولة الإدارة العامة للتواصل والعلاقات في الصحة، لتجيب بقولها: "نوضح لكم أن "الصحة" خصصت مركزًا لبلاغات وخدمات للموظفين لمنسوبيها، على الرقم 920009080؛ لتلقّي شكاوى الموظفين وملاحظاتهم، سواء ما يخص تأخير خدمات أو وجود مطالبات ونحو ذلك، ويتم من خلال المركز التعامل مع كافة البلاغات بعناية ومهنية".

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