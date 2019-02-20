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شاومي تستعد لإطلاق هاتف جديد مزود بأقوى معالج في العالم

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة تستعد لإطلاق هاتفها "شاومي 12 ألترا"، الذي تنوي تزويده بأقوى معالج موجود في السوق حالياً.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن شاومي تنوي تزويد هاتفها الجديد بمعالج "سنابدراجون 8 الجيل الأول +"، ليكون ذلك أول ظهور لذلك المعالج الخارق الجديد.

ومن المتوقع أن تكشف شاومي رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد خلال الربع الثالث من عام 2022 الجاري.

ومن المتوقع أن يحمل المعالج الجديد من "سنابدراجون" على تقنيات فائقة السرعة، خاصة أنه سيكون بمعيارية 4 نانومترات، بعد استبدال بعض المواد التصنيعية المستمدة من شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية بمواد أخرى ضمتها شركة "كوالكوم" الأمريكية بنفسها.

شركة شاومي الصينية شاومي 12 ألترا

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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شاومي تستعد لإطلاق هاتف جديد مزود بأقوى معالج في العالم
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة تستعد لإطلاق هاتفها "شاومي 12 ألترا"، الذي تنوي تزويده بأقوى معالج موجود في السوق حالياً.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن شاومي تنوي تزويد هاتفها الجديد بمعالج "سنابدراجون 8 الجيل الأول +"، ليكون ذلك أول ظهور لذلك المعالج الخارق الجديد.

ومن المتوقع أن تكشف شاومي رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد خلال الربع الثالث من عام 2022 الجاري.

ومن المتوقع أن يحمل المعالج الجديد من "سنابدراجون" على تقنيات فائقة السرعة، خاصة أنه سيكون بمعيارية 4 نانومترات، بعد استبدال بعض المواد التصنيعية المستمدة من شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية بمواد أخرى ضمتها شركة "كوالكوم" الأمريكية بنفسها.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
10:32 AM

شاومي تستعد لإطلاق هاتف جديد مزود بأقوى معالج في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة تستعد لإطلاق هاتفها "شاومي 12 ألترا"، الذي تنوي تزويده بأقوى معالج موجود في السوق حالياً.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن شاومي تنوي تزويد هاتفها الجديد بمعالج "سنابدراجون 8 الجيل الأول +"، ليكون ذلك أول ظهور لذلك المعالج الخارق الجديد.

ومن المتوقع أن تكشف شاومي رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد خلال الربع الثالث من عام 2022 الجاري.

ومن المتوقع أن يحمل المعالج الجديد من "سنابدراجون" على تقنيات فائقة السرعة، خاصة أنه سيكون بمعيارية 4 نانومترات، بعد استبدال بعض المواد التصنيعية المستمدة من شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية بمواد أخرى ضمتها شركة "كوالكوم" الأمريكية بنفسها.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,169
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,578
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,226
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