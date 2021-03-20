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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية

أكبر قفزة منذ 4 أشهر .. "كورونا" يصيب 40953 هنديًا في يوم واحد

حصيلة الوفيات بالفيروس ترتفع إلى 159404

أفادت وزارة الصحة الهندية بتسجيل 40953 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، في أكبر قفزة يومية منذ ما يقرب من 4 أشهر، وسجل أكثر من نصف هذه الإصابات في ولاية ماهاراشترا، أغنى الولايات الهندية.

وأضافت الوزارة أن الوفيات زادت خلال آخر 24 ساعة بـ 188 ليصل الإجمالي إلى 159404وفيات، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأعادت بعض المناطق في الهند بالفعل فرض الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس، بما في ذلك عمليات العزل العام وإغلاق المطاعم، ويجري بحث المزيد من مثل هذه الإجراءات.

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أكبر قفزة منذ 4 أشهر .. "كورونا" يصيب 40953 هنديًا في يوم واحد
سبق

أفادت وزارة الصحة الهندية بتسجيل 40953 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، في أكبر قفزة يومية منذ ما يقرب من 4 أشهر، وسجل أكثر من نصف هذه الإصابات في ولاية ماهاراشترا، أغنى الولايات الهندية.

وأضافت الوزارة أن الوفيات زادت خلال آخر 24 ساعة بـ 188 ليصل الإجمالي إلى 159404وفيات، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأعادت بعض المناطق في الهند بالفعل فرض الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس، بما في ذلك عمليات العزل العام وإغلاق المطاعم، ويجري بحث المزيد من مثل هذه الإجراءات.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
04:20 PM

أكبر قفزة منذ 4 أشهر .. "كورونا" يصيب 40953 هنديًا في يوم واحد

حصيلة الوفيات بالفيروس ترتفع إلى 159404

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الهندية بتسجيل 40953 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، في أكبر قفزة يومية منذ ما يقرب من 4 أشهر، وسجل أكثر من نصف هذه الإصابات في ولاية ماهاراشترا، أغنى الولايات الهندية.

وأضافت الوزارة أن الوفيات زادت خلال آخر 24 ساعة بـ 188 ليصل الإجمالي إلى 159404وفيات، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأعادت بعض المناطق في الهند بالفعل فرض الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس، بما في ذلك عمليات العزل العام وإغلاق المطاعم، ويجري بحث المزيد من مثل هذه الإجراءات.

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