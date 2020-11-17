إطلاق لينكون "أفياتور 2020" الجديدة كليًّا في الشرق الأوسط

تصل للسعودية في شهر يناير.. وتمتاز بتقنياتها المتطورة

تصل سيارة لينكون "أفياتور 2020" الجديدة كليًّا إلى المملكة العربية السعودية في شهر يناير المقبل.

وتمتاز السيارة بتقنياتها المتطورة التي تمكِّنها من الانحناء للترحيب بركابها، وفحص الطرق أمامهم لأي مطبات.

وترتقي سيارة الدفع الرباعي كبيرة الحجم والصفوف الثلاثة بمعايير التصميم لدى لينكون، وتعبِّر عن رؤيتها في التفاصيل المميزة؛ كونها ملاذًا يتميز بحرفية التصميم.

وقال سامي ملكاوي، المدير الإقليمي في لينكون الشرق الأوسط: "تشهد لينكون اليوم ارتفاعًا واضحًا في مبيعاتها في المنطقة. وتشكل سيارة أفياتور الجديدة كليًّا من علامتنا أفضل مثال لرؤيتنا ونهجنا، وترسم وجهتنا لسيارات لينكون المستقبلية. كما توفر هذه السيارة الأناقة العصرية، والأداء الرائع دون عناء، والتنوع غير المسبوق في مهامها؛ وهو ما يجعلها صورة مثالية عن رؤية لينكون المستقبلية".

وتوفر سيارة أفياتور الإمكانيات التي يحتاج إليها العملاء المتميزون في سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم.

وتعمل السيارة بمحرك توربيني ثنائي V6 سعة 3.0 لتر، وناقل حركة تلقائي، يضم 10 سرعات، وستوفر بمجملها قوة 400 حصان، وعزم دوران يبلغ 562 نيوتن/ متر؛ وهو ما يمنح الركاب القوة اللازمة عند حاجتهم لها.

وتتضمن سيارة لينكون خمسة أوضاع للقيادة، هي: العادي، توفير الوقود، التفاعلي، الطرقات الزلقة والظروف الدقيقة.

وتتيح جميع الأوضاع المذكورة للسائق تخصيص تجربة القيادة، في حين تسهل شاشة LCD بحجم 10.1 بوصة قراءة الخيارات عبر الرسوميات الواضحة.

كما توفر سيارة لينكون أفياتور الجديدة كليًّا مجموعة كبيرة من التقنيات الذكية والاستباقية المصممة لمساعدة السائق، وتعزيز تجربة القيادة بأكملها؛ ومن ذلك أن نظام التعليق الهوائي Air Glide في سيارة "بريزيدنشال" ينخفض تلقائيًّا عند اقتراب السائقين منها "لتحية" السائق؛ وهو ما يضفي مستوى جديدًا من الرفاهية في طريقة لينكون الشهيرة بالترحيب بركابها عبر الإضاءة الجميلة. كما تسهل هذه الخاصية أيضًا تعبئة الأمتعة بالسيارة.

وأضافت لينكون تقنية جديدة، تمكِّن سيارة أفياتور من "رؤية" معظم الحُفر أو المناطق غير المستوية في الرصيف والطريق، وإجراء تعديلات التعليق المناسبة على الفور للحفاظ على تجربة قيادة سلسة قدر الإمكان.

ويستخدم نظام التعليق كاميرا أمامية متطورة لمسح الطريق ضوئيًّا باستمرار، وضبط النظام بسلاسة حسب الحاجة.

وتأتي جميع سيارات لينكون مزودة بنظام مساعدة السائق Co-Pilot360 .

وستتوافر مع وصول سيارة أفياتور مجموعة تقنيات لينكون الأكثر تطورًا في ترقية جديدة، هي LincolnCo-Pilot360 Plus. ، وتشمل ما يأتي:

• نظام المساعدة عند ازدحام المرور من حيث توجيه السيارة باستخدام نظام التحكم المتكيف عبر ميزة التوقف والإيقاف، وتعديل وضع السيارة ضمن مسارات القيادة، وميزة التعرف على لافتات المرور التي ترصد الحد الأقصى للسرعة على طول الطريق، وتضبط سرعة السيارة بناء على المعلومات التي اكتسبتها.

• نظام مساعدة السائق في تجنب الاصطدام بسيارة متوقفة أو أكثر بطئًا، ويوفر دعمًا إضافيًّا في التوجيه عندما يتعذر على السائق تجنب الاصطدام عند استخدام المكابح بمفردها.

• نظام مكابح الفرامل العكسية الذي يساعد في إيقاف السيارة أثناء العودة للوراء إذا اكتشفت أجهزة الاستشعار المدمجة والكاميرا الخلفية في سيارة أفياتور عائقًا في الخلف.

• المساعدة في ركن السيارة من حيث المساهمة في توفير الراحة للسائق، وتجنب الضغط النفسي عند ركن السيارة عن طريق التحكم بعجلة القيادة والحركة والفرامل والتسارع بلمسة زر واحدة، تمكِّن هذا النظام من الحركة في أماكن ركن السيارات المتوازية والعمودية بسهولة.

وتُبرز مقصورة "أفياتور" الفسيحة ذات التهوية الجيدة الخطوط الأفقية؛ وهو ما يخفِّض الإحساس بالفوضى البصرية، ويوفر ملاذًا مريحًا وهادئًا.

ويمنح نظام الصوت Revel Ultima ثلاثي الأبعاد تجربة مماثلة للحفلات الموسيقية عبر توفير الموسيقى الغامرة التي تنبعث من 28 مكبر صوت في جميع أنحاء المقصورة.

وتم تصميم عجلة القيادة المتطورة هندسيًّا لتكون سهلة الاستخدام، وقابلة للتخصيص؛ فكل ما يحتاج إليه السائق هو بضع حركات خفيفة بالإبهام في اتجاه الساعة للوصول إلى زر الأمر الصوتي.

وتتميز عجلة القيادة بمفاتيح انسيابية رباعية الاتجاه، موضوعة في مواقع استراتيجية، تسهل التحكم بوظائف الموسيقى والهاتف والملاحة.

وتوفر المقاعد الراحة التامة والوضعية المثالية؛ لأنها مزودة بميزة Active Motion التي تمكِّن الركاب من ضبط الوضعية في 30 طريقة، إضافة إلى ميزة التدليك والدعم الإضافي لأسفل الظهر لتوفير الراحة القصوى للسائق وركاب الصف الأمامي، في حين تنحني مقاعد الصف الثاني المرنة، ويمكن تعديلها للأمام وللخلف، وزلقها للأمام؛ وذلك لتسهيل الدخول لصف المقاعد الثالث.

ويوفر الصف الثالث منطقة جلوس واسعة مع مساحة كبيرة للأمتعة؛ وهو ما يضمن راحة الجميع.

وتشمل ميزات الراحة الأخرى وسادة شحن الهاتف اللاسلكية الموجودة في مسند ذراع الصف الأمامي، بينما تتوافر مجموعة تشغيل الوسائط المتعددة والمفيدة لركاب الصف الأمامي.

وتضمن منافذ الطاقة المتعددة في جميع أنحاء المقصورة بقاء الركاب على اتصال أينما كانت وجهتهم.

وأضاف ملكاوي: "تمركزت في قمة سيارات لينكون المعروفة سيارات نافيجيتور الأكثر مبيعًا إقليميًّا، إضافة إلى سلسلة سيارات نوتيلوس البارزة. ونحن على ثقة بأن سيارة أفياتور الجديدة كليًّا ستواصل هذه المسيرة الناجحة بفضل مزيج ميزاتها المثالي، ولأنها تجمع بين القوة والجمال والأداء البارز والتكنولوجيا المتطورة".