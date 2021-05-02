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قبل موقعة مانشستر يونايتد وليفربول.. شغب ونيران واحتجاجات تهدد اللقاء

بدأت الأمور بالخروج على السيطرة بعد ارتفاع عدد المشجعين وفشل الأمن بالسيطرة

قبل ساعة فقط من موقعة مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، خرجت الأمور عن السيطرة داخل استاد المباراة أولد ترافورد.

واقتحم عشرات من مشجعين مانشستر يونايتد أرضية ملعب ناديهم، ورفعوا لافتات وأشعلوا النيران احتجاجًا على ملاك النادي، عائلة غليزر الأميركية.

ووفقًا لـ"سكاي سبورتس": بدأت الأمور بالخروج على السيطرة في الساعات الأخيرة قبل انطلاق المباراة، بعد ارتفاع عدد المشجعين وفشل الأمن بالسيطرة على الموقف.

وتأتي مطالب الجماهير برحيل عائلة غليزر عن ناديهم، بعد الدور الرئيسي الذي لعبه مالك النادي جول غليزر في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، الذي كان مصيره الفشل بعد أيام من تأسيسه.

وحتى الآن من غير المعروف إذا كانت موقعة مانشستر يونايتد وليفربول ستقام في موعدها المحدد، أم سيتم تأجيلها بسبب الجماهير.

وفي حال خسارة "الشياطين الحمر" أمام ليفربول، فإنه سيتم تتويج مانشستر سيتي رسميًّا بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل موقعة مانشستر يونايتد وليفربول.. شغب ونيران واحتجاجات تهدد اللقاء
سبق

قبل ساعة فقط من موقعة مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، خرجت الأمور عن السيطرة داخل استاد المباراة أولد ترافورد.

واقتحم عشرات من مشجعين مانشستر يونايتد أرضية ملعب ناديهم، ورفعوا لافتات وأشعلوا النيران احتجاجًا على ملاك النادي، عائلة غليزر الأميركية.

ووفقًا لـ"سكاي سبورتس": بدأت الأمور بالخروج على السيطرة في الساعات الأخيرة قبل انطلاق المباراة، بعد ارتفاع عدد المشجعين وفشل الأمن بالسيطرة على الموقف.

وتأتي مطالب الجماهير برحيل عائلة غليزر عن ناديهم، بعد الدور الرئيسي الذي لعبه مالك النادي جول غليزر في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، الذي كان مصيره الفشل بعد أيام من تأسيسه.

وحتى الآن من غير المعروف إذا كانت موقعة مانشستر يونايتد وليفربول ستقام في موعدها المحدد، أم سيتم تأجيلها بسبب الجماهير.

وفي حال خسارة "الشياطين الحمر" أمام ليفربول، فإنه سيتم تتويج مانشستر سيتي رسميًّا بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
06:19 PM
اخر تعديل
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:42 AM

قبل موقعة مانشستر يونايتد وليفربول.. شغب ونيران واحتجاجات تهدد اللقاء

بدأت الأمور بالخروج على السيطرة بعد ارتفاع عدد المشجعين وفشل الأمن بالسيطرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبل ساعة فقط من موقعة مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، خرجت الأمور عن السيطرة داخل استاد المباراة أولد ترافورد.

واقتحم عشرات من مشجعين مانشستر يونايتد أرضية ملعب ناديهم، ورفعوا لافتات وأشعلوا النيران احتجاجًا على ملاك النادي، عائلة غليزر الأميركية.

ووفقًا لـ"سكاي سبورتس": بدأت الأمور بالخروج على السيطرة في الساعات الأخيرة قبل انطلاق المباراة، بعد ارتفاع عدد المشجعين وفشل الأمن بالسيطرة على الموقف.

وتأتي مطالب الجماهير برحيل عائلة غليزر عن ناديهم، بعد الدور الرئيسي الذي لعبه مالك النادي جول غليزر في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، الذي كان مصيره الفشل بعد أيام من تأسيسه.

وحتى الآن من غير المعروف إذا كانت موقعة مانشستر يونايتد وليفربول ستقام في موعدها المحدد، أم سيتم تأجيلها بسبب الجماهير.

وفي حال خسارة "الشياطين الحمر" أمام ليفربول، فإنه سيتم تتويج مانشستر سيتي رسميًّا بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز.

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