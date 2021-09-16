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"الإسلامية" توقع برنامج التعاون مع نظيرتها بموريتانيا في نشر الوسطية والاعتدال

بحضور سفير المملكة وكبار المسؤولين من الوزارتين بالعاصمة نواكشوط

وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون الثنائية الموقعة مسبقًا بين البلدين الشقيقين في مجال الشؤون الإسلامية ونشر الوسطية والاعتدال.

حيث وقع من جانب وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ومن جانب وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الأمين العام للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور بيت الله أحمد لسود، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري وعددٍ من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتضمن البرنامج التنفيذي بين الجانبين على إقامة ثلاث دورات علمية في تأهيل الدعاة والأئمة والخطباء التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتنفذ في موريتانيا خلال عام ٢٠٢٢م و ٢٠٢٣م و ٢٠٢٤م.

كما اشتمل البرنامج على أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية بتزويد وزارة الشؤون الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بنسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه وإصدارات الوزارة من المطبوعات والكتب العلمية.


وتضمن البرنامج التنفيذي عقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة للاستفادة من تجربة المملكة في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه وترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين لزيارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والتعاون في المجال الإلكتروني لتوضيح مفاهيم الإسلام الصحيح وتبادل الخبرات في مجال البرامج الإعلامية الدينية والسمعية والبصرية والعمل على تنظيم ندوتين فكريتين بين البلدين حول مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والانحراف الفكري.

واختتمت بنود البرنامج على عقد الاجتماع القادم بين الجانبين في مدينة الرياض لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في هذا البرنامج.

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"الإسلامية" توقع برنامج التعاون مع نظيرتها بموريتانيا في نشر الوسطية والاعتدال
سبق

وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون الثنائية الموقعة مسبقًا بين البلدين الشقيقين في مجال الشؤون الإسلامية ونشر الوسطية والاعتدال.

حيث وقع من جانب وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ومن جانب وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الأمين العام للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور بيت الله أحمد لسود، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري وعددٍ من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتضمن البرنامج التنفيذي بين الجانبين على إقامة ثلاث دورات علمية في تأهيل الدعاة والأئمة والخطباء التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتنفذ في موريتانيا خلال عام ٢٠٢٢م و ٢٠٢٣م و ٢٠٢٤م.

كما اشتمل البرنامج على أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية بتزويد وزارة الشؤون الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بنسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه وإصدارات الوزارة من المطبوعات والكتب العلمية.


وتضمن البرنامج التنفيذي عقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة للاستفادة من تجربة المملكة في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه وترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين لزيارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والتعاون في المجال الإلكتروني لتوضيح مفاهيم الإسلام الصحيح وتبادل الخبرات في مجال البرامج الإعلامية الدينية والسمعية والبصرية والعمل على تنظيم ندوتين فكريتين بين البلدين حول مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والانحراف الفكري.

واختتمت بنود البرنامج على عقد الاجتماع القادم بين الجانبين في مدينة الرياض لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في هذا البرنامج.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
12:36 AM

"الإسلامية" توقع برنامج التعاون مع نظيرتها بموريتانيا في نشر الوسطية والاعتدال

بحضور سفير المملكة وكبار المسؤولين من الوزارتين بالعاصمة نواكشوط

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عبدالله العنزي - الرياض
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وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون الثنائية الموقعة مسبقًا بين البلدين الشقيقين في مجال الشؤون الإسلامية ونشر الوسطية والاعتدال.

حيث وقع من جانب وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، ومن جانب وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الأمين العام للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور بيت الله أحمد لسود، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري وعددٍ من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتضمن البرنامج التنفيذي بين الجانبين على إقامة ثلاث دورات علمية في تأهيل الدعاة والأئمة والخطباء التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتنفذ في موريتانيا خلال عام ٢٠٢٢م و ٢٠٢٣م و ٢٠٢٤م.

كما اشتمل البرنامج على أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية بتزويد وزارة الشؤون الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بنسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه وإصدارات الوزارة من المطبوعات والكتب العلمية.


وتضمن البرنامج التنفيذي عقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة للاستفادة من تجربة المملكة في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه وترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين لزيارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والتعاون في المجال الإلكتروني لتوضيح مفاهيم الإسلام الصحيح وتبادل الخبرات في مجال البرامج الإعلامية الدينية والسمعية والبصرية والعمل على تنظيم ندوتين فكريتين بين البلدين حول مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والانحراف الفكري.

واختتمت بنود البرنامج على عقد الاجتماع القادم بين الجانبين في مدينة الرياض لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في هذا البرنامج.

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