الأسبوع الـ13.. 133 ألف مستخدم للتعليم عن بُعد بجامعة نجران

عدد الملفات المستعرضة بلغ 3.409.355 ملفًا و1797 لوحة

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عبر الاتصال المرئي بجامعة نجران، في الأسبوع الـ13 من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 133.432 مستخدمًا.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة للفترة 21- 25 نوفمبر الجاري، أن عدد الملفات المستعرضة بلغ 3.409.355 ملفًا و1797 لوحة، و26497 تقييمًا.

واستعرض التقرير تفاصيلَ 10145 فصلًا افتراضيًّا؛ حيث بلغ عدد الحاضرين لجميع الجلسات 76.637، ووصل عدد الشُّعَب إلى 6595 شعبةً، أدارها 1090 أستاذًا، بحضور 19651 طالبًا.