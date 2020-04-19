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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

"هلال مكة" يستقبل 100 ألف اتصال منذ بداية منع التجوُّل للحد من كورونا

"المروان" أكد أن غرفة العمليات تعمل بأقصى طاقتها للاستجابة للاتصالات

كشف عبدالعزيز المروان، مدير غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، أن عمليات المنطقة تلقت 100 ألف اتصال، نتج منها 38 ألف بلاغ إسعافي، وذلك منذ بداية منع التجوُّل في منطقة مكة المكرمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أوضح "المروان" أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تعمل بأقصى طاقتها للاستجابة للزيادة العالية في الاتصالات عن طريق الرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق أسعفني.

وقال إن العاملين في غرفة العمليات على أُهبة الاستعداد دائمًا للتعامل مع البلاغات الواردة الطارئة كافة، أو المشتبه بها لحالات كورونا، وذلك باستخدام برتوكول متبع، يستقصي الحالات المشتبه بها، وذلك عن طريق سؤال المبلِّغ بعض الأسئلة، وعلى ضوء ذلك يتم تمرير البلاغ للمراكز الإسعافية والفرق الإسعافية على أنه بلاغ طارئ، أو بلاغ مشتبه به لحالة كورونا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من العدوى، وتعقيم سيارة الإسعاف بعد كل بلاغ.

مكة المكرمة هيئة الهلال الأحمر السعودي منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هلال مكة" يستقبل 100 ألف اتصال منذ بداية منع التجوُّل للحد من كورونا
سبق

كشف عبدالعزيز المروان، مدير غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، أن عمليات المنطقة تلقت 100 ألف اتصال، نتج منها 38 ألف بلاغ إسعافي، وذلك منذ بداية منع التجوُّل في منطقة مكة المكرمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أوضح "المروان" أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تعمل بأقصى طاقتها للاستجابة للزيادة العالية في الاتصالات عن طريق الرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق أسعفني.

وقال إن العاملين في غرفة العمليات على أُهبة الاستعداد دائمًا للتعامل مع البلاغات الواردة الطارئة كافة، أو المشتبه بها لحالات كورونا، وذلك باستخدام برتوكول متبع، يستقصي الحالات المشتبه بها، وذلك عن طريق سؤال المبلِّغ بعض الأسئلة، وعلى ضوء ذلك يتم تمرير البلاغ للمراكز الإسعافية والفرق الإسعافية على أنه بلاغ طارئ، أو بلاغ مشتبه به لحالة كورونا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من العدوى، وتعقيم سيارة الإسعاف بعد كل بلاغ.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:02 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:46 PM

"هلال مكة" يستقبل 100 ألف اتصال منذ بداية منع التجوُّل للحد من كورونا

"المروان" أكد أن غرفة العمليات تعمل بأقصى طاقتها للاستجابة للاتصالات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,406

كشف عبدالعزيز المروان، مدير غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، أن عمليات المنطقة تلقت 100 ألف اتصال، نتج منها 38 ألف بلاغ إسعافي، وذلك منذ بداية منع التجوُّل في منطقة مكة المكرمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أوضح "المروان" أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تعمل بأقصى طاقتها للاستجابة للزيادة العالية في الاتصالات عن طريق الرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق أسعفني.

وقال إن العاملين في غرفة العمليات على أُهبة الاستعداد دائمًا للتعامل مع البلاغات الواردة الطارئة كافة، أو المشتبه بها لحالات كورونا، وذلك باستخدام برتوكول متبع، يستقصي الحالات المشتبه بها، وذلك عن طريق سؤال المبلِّغ بعض الأسئلة، وعلى ضوء ذلك يتم تمرير البلاغ للمراكز الإسعافية والفرق الإسعافية على أنه بلاغ طارئ، أو بلاغ مشتبه به لحالة كورونا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من العدوى، وتعقيم سيارة الإسعاف بعد كل بلاغ.

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