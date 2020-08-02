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مفتي مصر يهنئ الملك بنجاح العملية الجراحية والحج

ثمّن المجهودات الكبيرة التي تقدمها المملكة للحجيج

هنأ مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً، سائلاً المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

وهنّأ الدكتور "شوقي"، في بيان اليوم، حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي على نجاح موسم حج هذا العام وخدمة ضيوف الرحمن وحرص المملكة على إقامة فريضة الحج وشعائره رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا، وتنظيمه بهذه الصورة المشرفة.

وقال: مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظراً للمجهودات التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام في ظل توفير كافة الخدمات الطبية ووسائل التعقيم اللازمة لضيوف الرحمن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة رغم الظروف الاستثنائية وانتشار جائحة كورونا.

وأكد مفتي مصر أن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي تقدمها المملكة للحجيج رغم ما يعانيه العالم من انتشار جائحة كورونا.
وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفتي مصر يهنئ الملك بنجاح العملية الجراحية والحج
سبق

هنأ مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً، سائلاً المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

وهنّأ الدكتور "شوقي"، في بيان اليوم، حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي على نجاح موسم حج هذا العام وخدمة ضيوف الرحمن وحرص المملكة على إقامة فريضة الحج وشعائره رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا، وتنظيمه بهذه الصورة المشرفة.

وقال: مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظراً للمجهودات التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام في ظل توفير كافة الخدمات الطبية ووسائل التعقيم اللازمة لضيوف الرحمن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة رغم الظروف الاستثنائية وانتشار جائحة كورونا.

وأكد مفتي مصر أن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي تقدمها المملكة للحجيج رغم ما يعانيه العالم من انتشار جائحة كورونا.
وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
02:52 PM

مفتي مصر يهنئ الملك بنجاح العملية الجراحية والحج

ثمّن المجهودات الكبيرة التي تقدمها المملكة للحجيج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هنأ مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً، سائلاً المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

وهنّأ الدكتور "شوقي"، في بيان اليوم، حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي على نجاح موسم حج هذا العام وخدمة ضيوف الرحمن وحرص المملكة على إقامة فريضة الحج وشعائره رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا، وتنظيمه بهذه الصورة المشرفة.

وقال: مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظراً للمجهودات التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام في ظل توفير كافة الخدمات الطبية ووسائل التعقيم اللازمة لضيوف الرحمن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة رغم الظروف الاستثنائية وانتشار جائحة كورونا.

وأكد مفتي مصر أن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي تقدمها المملكة للحجيج رغم ما يعانيه العالم من انتشار جائحة كورونا.
وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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