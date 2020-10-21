النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدفء يعود للعلاقات القطرية الإسرائيلية.. السر في هذه الزيارة

عقب توترات تسبَّب فيها تصريح مدير "الموساد"

أفاد تقرير للتلفزيون الإسرائيلي بعودة العلاقات القطرية الإسرائيلية إلى الحميمية مرة أخرى عقب توترات تسبب فيها تصريح مدير المخابرات الإسرائيلية "الموساد" بمعارضة بلاده لأي صفقة محتملة لبيع طائرات F-35 الأمريكية لقطر، وذلك في أعقاب الزيارة الأخيرة لوفد إسرائيلي للإمارة الخليجية الصغيرة.

وبحسب قناة 13 الإسرائيلية، فإن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن العلاقات مع قطر آخذة في التحسن بعد أن تم التوصل إلى اتفاق لزيادة المساعدات لقطاع غزة بعد أن زار وفد إسرائيلي الدوحة في الأيام الأخيرة، وتمكن من ضمان تقديم الإمارة الخليجية 60 مليون دولار إلى غزة قبل نهاية عام 2020 للمساعدة في حفظ الأمن في إسرائيل.

وقالت القناة إن المسؤولين القطريين طرحوا فكرة تحرُّك قطر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المستقبل غير البعيد، كما تنظر الدوحة إلى تل أبيب على أنها حليف محتمل في إصلاح العلاقات مع دول الخليج التي تطبع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق هدنة بوساطة قطرية، ليسود الهدوء على الحدود الجنوبية لمدة ستة أشهر.

في المقابل، ستحول قطر 100 مليون دولار إلى حماس في صفقة منسقة مع الدوحة من قِبل مدير الموساد يوسي كوهين.

ويأتي ذلك في أعقاب تصريح مدير المخابرات الإسرائيلي "الموساد" إيلي كوهين بمعارضة بلاده طلب قطر شراء طائرات F-35 الأمريكية، حتى لو كان ذلك ثمنه عدم المضي قدمًا في تطبيع العلاقات مع الدوحة.

وذكر "كوهين" في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة له الأسبقية على أي اعتبارات أخرى.

وتتمسك تل أبيب باتفاقيتها مع الولايات المتحدة، التي يعود تاريخها إلى عقود، وتنص على أن أي مبيعات سلاح أمريكية لدول في المنطقة يتعين ألا تؤثر على تفوُّق إسرائيل العسكري النوعي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الدفء يعود للعلاقات القطرية الإسرائيلية.. السر في هذه الزيارة
سبق

أفاد تقرير للتلفزيون الإسرائيلي بعودة العلاقات القطرية الإسرائيلية إلى الحميمية مرة أخرى عقب توترات تسبب فيها تصريح مدير المخابرات الإسرائيلية "الموساد" بمعارضة بلاده لأي صفقة محتملة لبيع طائرات F-35 الأمريكية لقطر، وذلك في أعقاب الزيارة الأخيرة لوفد إسرائيلي للإمارة الخليجية الصغيرة.

وبحسب قناة 13 الإسرائيلية، فإن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن العلاقات مع قطر آخذة في التحسن بعد أن تم التوصل إلى اتفاق لزيادة المساعدات لقطاع غزة بعد أن زار وفد إسرائيلي الدوحة في الأيام الأخيرة، وتمكن من ضمان تقديم الإمارة الخليجية 60 مليون دولار إلى غزة قبل نهاية عام 2020 للمساعدة في حفظ الأمن في إسرائيل.

وقالت القناة إن المسؤولين القطريين طرحوا فكرة تحرُّك قطر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المستقبل غير البعيد، كما تنظر الدوحة إلى تل أبيب على أنها حليف محتمل في إصلاح العلاقات مع دول الخليج التي تطبع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق هدنة بوساطة قطرية، ليسود الهدوء على الحدود الجنوبية لمدة ستة أشهر.

في المقابل، ستحول قطر 100 مليون دولار إلى حماس في صفقة منسقة مع الدوحة من قِبل مدير الموساد يوسي كوهين.

ويأتي ذلك في أعقاب تصريح مدير المخابرات الإسرائيلي "الموساد" إيلي كوهين بمعارضة بلاده طلب قطر شراء طائرات F-35 الأمريكية، حتى لو كان ذلك ثمنه عدم المضي قدمًا في تطبيع العلاقات مع الدوحة.

وذكر "كوهين" في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة له الأسبقية على أي اعتبارات أخرى.

وتتمسك تل أبيب باتفاقيتها مع الولايات المتحدة، التي يعود تاريخها إلى عقود، وتنص على أن أي مبيعات سلاح أمريكية لدول في المنطقة يتعين ألا تؤثر على تفوُّق إسرائيل العسكري النوعي.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
01:51 AM

الدفء يعود للعلاقات القطرية الإسرائيلية.. السر في هذه الزيارة

عقب توترات تسبَّب فيها تصريح مدير "الموساد"

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
643

أفاد تقرير للتلفزيون الإسرائيلي بعودة العلاقات القطرية الإسرائيلية إلى الحميمية مرة أخرى عقب توترات تسبب فيها تصريح مدير المخابرات الإسرائيلية "الموساد" بمعارضة بلاده لأي صفقة محتملة لبيع طائرات F-35 الأمريكية لقطر، وذلك في أعقاب الزيارة الأخيرة لوفد إسرائيلي للإمارة الخليجية الصغيرة.

وبحسب قناة 13 الإسرائيلية، فإن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن العلاقات مع قطر آخذة في التحسن بعد أن تم التوصل إلى اتفاق لزيادة المساعدات لقطاع غزة بعد أن زار وفد إسرائيلي الدوحة في الأيام الأخيرة، وتمكن من ضمان تقديم الإمارة الخليجية 60 مليون دولار إلى غزة قبل نهاية عام 2020 للمساعدة في حفظ الأمن في إسرائيل.

وقالت القناة إن المسؤولين القطريين طرحوا فكرة تحرُّك قطر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المستقبل غير البعيد، كما تنظر الدوحة إلى تل أبيب على أنها حليف محتمل في إصلاح العلاقات مع دول الخليج التي تطبع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق هدنة بوساطة قطرية، ليسود الهدوء على الحدود الجنوبية لمدة ستة أشهر.

في المقابل، ستحول قطر 100 مليون دولار إلى حماس في صفقة منسقة مع الدوحة من قِبل مدير الموساد يوسي كوهين.

ويأتي ذلك في أعقاب تصريح مدير المخابرات الإسرائيلي "الموساد" إيلي كوهين بمعارضة بلاده طلب قطر شراء طائرات F-35 الأمريكية، حتى لو كان ذلك ثمنه عدم المضي قدمًا في تطبيع العلاقات مع الدوحة.

وذكر "كوهين" في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة له الأسبقية على أي اعتبارات أخرى.

وتتمسك تل أبيب باتفاقيتها مع الولايات المتحدة، التي يعود تاريخها إلى عقود، وتنص على أن أي مبيعات سلاح أمريكية لدول في المنطقة يتعين ألا تؤثر على تفوُّق إسرائيل العسكري النوعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,089
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,582
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,203
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,559

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة