إنجاز 60% من أعمال مشروع منتزه الصفا بنجران

لتحسين جودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية 2030

أنجزت أمانة منطقة نجران 60% من أعمال مشروع منتزه الصفا غرب مدينة نجران.

ويأتي المتنزه ضمن مشروعات أمانة منطقة نجران التطورية لتحسين جودة الحياة في المدينة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويقع المشروع غرب مدينة نجران، ويحوي مسطحات خضراء تُقدر بحوالى 46 ألف متر مسطح، وساحة لإقامة الفعاليات والاحتفالات، وألعاب أطفال وملاعب كرة قدم وممرات، وشلال مياه أعلى جبل رعوم، يبلغ ارتفاعه حوالى 56 مترًا، ودورات مياه، ومجرى لتصريف مياه السيول بطول 800 متر، و500 موقف للسيارات.