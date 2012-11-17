النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 .. الإمارات تحقق أول انتصار وكوريا تعقد مهمة العراق

تغلب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم على نظيره منتخب لبنان بهدف دون رد محققًا أول انتصاراته في التصفيات النهائية لمونديال 2022، اليوم الثلاثاء، على ملعب صيدا الدولي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر.

وسجل هدف الفوز لمنتخب الإمارات علي مبخوت من ضربة جزاء الدقيقة 85 .

وواصل منتخب إيران التحليق في الصدارة بعد فوزه على سوريا 3-0 ، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك عبد الله الثاني في عمّان (المجموعة الأولى).

سجل لإيران كل من سردار أزمون (33) وإحسان حاج صافي (42 من ضربة جزاء) وعلي غوليزاده (89) .

كما واصل منتخب كوريا الجنوبية عروضه القوية ليحقق الفوز على العراق 3-0 ، على ملعب جاسم بن ثاني في الدوحة ضمن الجولة ذاتها ولحساب المجموعة نفسها.


وسجل كيم جين سو (33) وسون هيونغ مين (75 من ضربة جزاء) وجيونغ ونغ يونغ (79) أهداف الفوز لصالح كوريا الجنوبية.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 14 نقطة لكوريا الجنوبية و6 للإمارات و5 للبنان و4 للعراق ونقطتين لسوريا.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 .. الإمارات تحقق أول انتصار وكوريا تعقد مهمة العراق
سبق

تغلب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم على نظيره منتخب لبنان بهدف دون رد محققًا أول انتصاراته في التصفيات النهائية لمونديال 2022، اليوم الثلاثاء، على ملعب صيدا الدولي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر.

وسجل هدف الفوز لمنتخب الإمارات علي مبخوت من ضربة جزاء الدقيقة 85 .

وواصل منتخب إيران التحليق في الصدارة بعد فوزه على سوريا 3-0 ، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك عبد الله الثاني في عمّان (المجموعة الأولى).

سجل لإيران كل من سردار أزمون (33) وإحسان حاج صافي (42 من ضربة جزاء) وعلي غوليزاده (89) .

كما واصل منتخب كوريا الجنوبية عروضه القوية ليحقق الفوز على العراق 3-0 ، على ملعب جاسم بن ثاني في الدوحة ضمن الجولة ذاتها ولحساب المجموعة نفسها.


وسجل كيم جين سو (33) وسون هيونغ مين (75 من ضربة جزاء) وجيونغ ونغ يونغ (79) أهداف الفوز لصالح كوريا الجنوبية.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 14 نقطة لكوريا الجنوبية و6 للإمارات و5 للبنان و4 للعراق ونقطتين لسوريا.


16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
10:55 PM

في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 .. الإمارات تحقق أول انتصار وكوريا تعقد مهمة العراق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
693

تغلب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم على نظيره منتخب لبنان بهدف دون رد محققًا أول انتصاراته في التصفيات النهائية لمونديال 2022، اليوم الثلاثاء، على ملعب صيدا الدولي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر.

وسجل هدف الفوز لمنتخب الإمارات علي مبخوت من ضربة جزاء الدقيقة 85 .

وواصل منتخب إيران التحليق في الصدارة بعد فوزه على سوريا 3-0 ، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك عبد الله الثاني في عمّان (المجموعة الأولى).

سجل لإيران كل من سردار أزمون (33) وإحسان حاج صافي (42 من ضربة جزاء) وعلي غوليزاده (89) .

كما واصل منتخب كوريا الجنوبية عروضه القوية ليحقق الفوز على العراق 3-0 ، على ملعب جاسم بن ثاني في الدوحة ضمن الجولة ذاتها ولحساب المجموعة نفسها.


وسجل كيم جين سو (33) وسون هيونغ مين (75 من ضربة جزاء) وجيونغ ونغ يونغ (79) أهداف الفوز لصالح كوريا الجنوبية.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 14 نقطة لكوريا الجنوبية و6 للإمارات و5 للبنان و4 للعراق ونقطتين لسوريا.


اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة