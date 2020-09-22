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مدير هيئة نجران: وطننا ملحمة للتنمية والإخاء والمحبة والسلام

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90

رفع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - وسمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه الكريم وعموم الأسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وتفصيلاً، أكد القحطاني أن هذه الذكرى غالية على كل مواطن حيث تمثل التلاحم والعزة والتنمية وبناء الوطن والإنسان تحت شريعة الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وقال القحطاني في كلمته بهذه المناسبة " يطيب الكلام وترتفع الرؤوس وتنطق الألسن بذكرى وحدة الصف ولم الفرقة ورفع راية التوحيد وتلاحم الوطن وضم أجزائه لبعضها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - , وتلك السيرة العطرة التي واصلها من خلفه أبناؤه البررة, جاعلين هذا الوطن ملحمة للتنمية والإخاء والمحبة والسلام."

وأوضح أن احتفاءنا واحتفالنا بذكرى اليوم الوطني كشعب سعودي، هي تجديد الولاء لولاة الأمر, وللتعبير بالفخر والشموخ بهذا الوطن الذي وقف طوال السنين جنباً إلى جنب مع إخوته في العالمين العربي والإسلامي, وقدم رسالة زكية عن السلام في أرجاء المعمورة.

وأضاف: إننا إذ نحتفل بتوحيد هذه البلاد المباركة، لا نغفل عن هذه التنمية الشاملة الدؤوبة التي يمر بها وطننا، وهذه الإصلاحات المتوالية التي شهدتها الأجيال الشابة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- وسمو ولي عهده الأمين عراب رؤية الخير والنماء رؤية 2030 وهذه القفزات العملاقة في عهدهما الميمون.

ودعا في نهاية كلمته أن يحفظ الله هذا الوطن وولاة أمره، وأن يديم الأمن والأمان والسلام على المملكة وعلى شعبها النبيل الوفي.

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مدير هيئة نجران: وطننا ملحمة للتنمية والإخاء والمحبة والسلام
سبق

رفع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - وسمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه الكريم وعموم الأسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وتفصيلاً، أكد القحطاني أن هذه الذكرى غالية على كل مواطن حيث تمثل التلاحم والعزة والتنمية وبناء الوطن والإنسان تحت شريعة الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وقال القحطاني في كلمته بهذه المناسبة " يطيب الكلام وترتفع الرؤوس وتنطق الألسن بذكرى وحدة الصف ولم الفرقة ورفع راية التوحيد وتلاحم الوطن وضم أجزائه لبعضها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - , وتلك السيرة العطرة التي واصلها من خلفه أبناؤه البررة, جاعلين هذا الوطن ملحمة للتنمية والإخاء والمحبة والسلام."

وأوضح أن احتفاءنا واحتفالنا بذكرى اليوم الوطني كشعب سعودي، هي تجديد الولاء لولاة الأمر, وللتعبير بالفخر والشموخ بهذا الوطن الذي وقف طوال السنين جنباً إلى جنب مع إخوته في العالمين العربي والإسلامي, وقدم رسالة زكية عن السلام في أرجاء المعمورة.

وأضاف: إننا إذ نحتفل بتوحيد هذه البلاد المباركة، لا نغفل عن هذه التنمية الشاملة الدؤوبة التي يمر بها وطننا، وهذه الإصلاحات المتوالية التي شهدتها الأجيال الشابة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- وسمو ولي عهده الأمين عراب رؤية الخير والنماء رؤية 2030 وهذه القفزات العملاقة في عهدهما الميمون.

ودعا في نهاية كلمته أن يحفظ الله هذا الوطن وولاة أمره، وأن يديم الأمن والأمان والسلام على المملكة وعلى شعبها النبيل الوفي.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
08:18 PM

مدير هيئة نجران: وطننا ملحمة للتنمية والإخاء والمحبة والسلام

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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رفع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - وسمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه الكريم وعموم الأسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وتفصيلاً، أكد القحطاني أن هذه الذكرى غالية على كل مواطن حيث تمثل التلاحم والعزة والتنمية وبناء الوطن والإنسان تحت شريعة الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وقال القحطاني في كلمته بهذه المناسبة " يطيب الكلام وترتفع الرؤوس وتنطق الألسن بذكرى وحدة الصف ولم الفرقة ورفع راية التوحيد وتلاحم الوطن وضم أجزائه لبعضها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - , وتلك السيرة العطرة التي واصلها من خلفه أبناؤه البررة, جاعلين هذا الوطن ملحمة للتنمية والإخاء والمحبة والسلام."

وأوضح أن احتفاءنا واحتفالنا بذكرى اليوم الوطني كشعب سعودي، هي تجديد الولاء لولاة الأمر, وللتعبير بالفخر والشموخ بهذا الوطن الذي وقف طوال السنين جنباً إلى جنب مع إخوته في العالمين العربي والإسلامي, وقدم رسالة زكية عن السلام في أرجاء المعمورة.

وأضاف: إننا إذ نحتفل بتوحيد هذه البلاد المباركة، لا نغفل عن هذه التنمية الشاملة الدؤوبة التي يمر بها وطننا، وهذه الإصلاحات المتوالية التي شهدتها الأجيال الشابة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- وسمو ولي عهده الأمين عراب رؤية الخير والنماء رؤية 2030 وهذه القفزات العملاقة في عهدهما الميمون.

ودعا في نهاية كلمته أن يحفظ الله هذا الوطن وولاة أمره، وأن يديم الأمن والأمان والسلام على المملكة وعلى شعبها النبيل الوفي.

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