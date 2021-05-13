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"شؤون المسجد النبوي": منع الدخول عند إكمال الطاقة الاستيعابية للمسجد.. واستمرار منع الأطفال

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي أنه عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي قبل صلاة عيد الفطر المبارك؛ يمنع الدخول للمسجد النبوي وفي ساحاته، وتوجه كثافات المصلين للساحات الغربية الجديدة.

وأبانت أنه من أجل الإجراءات الاحترازية تغلق مواقف ‎المسجد النبوي مبكرًا عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، ‏وحسب الإجراءات الاحترازية استمرار منع دخول الأطفال للمسجد النبوي وساحاته خلال أيام‎ عيد الفطر المبارك.

رئاسة شؤون الحرمين المسجد النبوي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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"شؤون المسجد النبوي": منع الدخول عند إكمال الطاقة الاستيعابية للمسجد.. واستمرار منع الأطفال
سبق

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي أنه عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي قبل صلاة عيد الفطر المبارك؛ يمنع الدخول للمسجد النبوي وفي ساحاته، وتوجه كثافات المصلين للساحات الغربية الجديدة.

وأبانت أنه من أجل الإجراءات الاحترازية تغلق مواقف ‎المسجد النبوي مبكرًا عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، ‏وحسب الإجراءات الاحترازية استمرار منع دخول الأطفال للمسجد النبوي وساحاته خلال أيام‎ عيد الفطر المبارك.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
12:20 AM

"شؤون المسجد النبوي": منع الدخول عند إكمال الطاقة الاستيعابية للمسجد.. واستمرار منع الأطفال

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يوسف سفر - المدينة المنورة
0
916

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي أنه عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي قبل صلاة عيد الفطر المبارك؛ يمنع الدخول للمسجد النبوي وفي ساحاته، وتوجه كثافات المصلين للساحات الغربية الجديدة.

وأبانت أنه من أجل الإجراءات الاحترازية تغلق مواقف ‎المسجد النبوي مبكرًا عند اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، ‏وحسب الإجراءات الاحترازية استمرار منع دخول الأطفال للمسجد النبوي وساحاته خلال أيام‎ عيد الفطر المبارك.

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