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دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل

تجاوز لائحة 1997

أعرب رئيس البرامج الفضائية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عمنون هاراري، اليوم (الاثنين)، عن مخاوف كبيرة من مخاطر أمنية محتملة في أعقاب قرار أمريكي يقضي بالسماح للشركات الأمريكية، التي تسوق صور الأقمار الصناعية ببيع صور أكثر وضوحاً لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال "عمنون": "ما يناسبنا دائمًا أن يجري تصويرنا بأقل درجة وضوح ممكنة، ومن الأفضل دائمًا أن تكون صورنا غير واضحة وليست دقيقة" وفقاً لـ"رويترز".

وتقضي لائحة أمريكية صدرت عام 1997 تُعرف باسم "تعديل كيل-بنجامان" بألا تُظهر الصور الملتقطة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المستخدمة في خدمات مثل جوجل إيرث الأجسام التي تقل عن مترين.

وكانت إسرائيل تجادل بأن هذا المعيار يفيد في الحيلولة دون استغلال أعدائها معلومات متاحة للجميع في التجسس على مواقعها الحساسة، غير أن مكتب الشؤون التنظيمية للاستشعار عن بعد للأغراض التجارية في الولايات المتحدة أعلن يوم 25 يونيو (حزيران) الماضي، أنه سيسمح بدرجة وضوح تبين الأجسام، التي يبلغ طولها 0.4 متر، مؤكدًا أن عددًا من المصادر الخارجية تنتج بالفعل صورًا دون حد المترين لإسرائيل وتوزعها.

وتخشى إسرائيل أن يستخدم مقاتلو ميليشيا حزب الله في لبنان، وحركة حماس في قطاع غزة صور الأقمار الصناعية التجارية في التخطيط، لشن ضربات صاروخية على مواقع رئيسية للبنية التحتية المدنية والعسكرية.

وتساعد الصور الأكثر وضوحًا أيضًا في تتبع التوسع في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، التي يرى معارضوها أنها تعوق تحقيق آمال الفلسطينيين في الدولة المستقلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل
سبق

أعرب رئيس البرامج الفضائية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عمنون هاراري، اليوم (الاثنين)، عن مخاوف كبيرة من مخاطر أمنية محتملة في أعقاب قرار أمريكي يقضي بالسماح للشركات الأمريكية، التي تسوق صور الأقمار الصناعية ببيع صور أكثر وضوحاً لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال "عمنون": "ما يناسبنا دائمًا أن يجري تصويرنا بأقل درجة وضوح ممكنة، ومن الأفضل دائمًا أن تكون صورنا غير واضحة وليست دقيقة" وفقاً لـ"رويترز".

وتقضي لائحة أمريكية صدرت عام 1997 تُعرف باسم "تعديل كيل-بنجامان" بألا تُظهر الصور الملتقطة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المستخدمة في خدمات مثل جوجل إيرث الأجسام التي تقل عن مترين.

وكانت إسرائيل تجادل بأن هذا المعيار يفيد في الحيلولة دون استغلال أعدائها معلومات متاحة للجميع في التجسس على مواقعها الحساسة، غير أن مكتب الشؤون التنظيمية للاستشعار عن بعد للأغراض التجارية في الولايات المتحدة أعلن يوم 25 يونيو (حزيران) الماضي، أنه سيسمح بدرجة وضوح تبين الأجسام، التي يبلغ طولها 0.4 متر، مؤكدًا أن عددًا من المصادر الخارجية تنتج بالفعل صورًا دون حد المترين لإسرائيل وتوزعها.

وتخشى إسرائيل أن يستخدم مقاتلو ميليشيا حزب الله في لبنان، وحركة حماس في قطاع غزة صور الأقمار الصناعية التجارية في التخطيط، لشن ضربات صاروخية على مواقع رئيسية للبنية التحتية المدنية والعسكرية.

وتساعد الصور الأكثر وضوحًا أيضًا في تتبع التوسع في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، التي يرى معارضوها أنها تعوق تحقيق آمال الفلسطينيين في الدولة المستقلة.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
06:32 PM

دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل

تجاوز لائحة 1997

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب رئيس البرامج الفضائية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عمنون هاراري، اليوم (الاثنين)، عن مخاوف كبيرة من مخاطر أمنية محتملة في أعقاب قرار أمريكي يقضي بالسماح للشركات الأمريكية، التي تسوق صور الأقمار الصناعية ببيع صور أكثر وضوحاً لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال "عمنون": "ما يناسبنا دائمًا أن يجري تصويرنا بأقل درجة وضوح ممكنة، ومن الأفضل دائمًا أن تكون صورنا غير واضحة وليست دقيقة" وفقاً لـ"رويترز".

وتقضي لائحة أمريكية صدرت عام 1997 تُعرف باسم "تعديل كيل-بنجامان" بألا تُظهر الصور الملتقطة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المستخدمة في خدمات مثل جوجل إيرث الأجسام التي تقل عن مترين.

وكانت إسرائيل تجادل بأن هذا المعيار يفيد في الحيلولة دون استغلال أعدائها معلومات متاحة للجميع في التجسس على مواقعها الحساسة، غير أن مكتب الشؤون التنظيمية للاستشعار عن بعد للأغراض التجارية في الولايات المتحدة أعلن يوم 25 يونيو (حزيران) الماضي، أنه سيسمح بدرجة وضوح تبين الأجسام، التي يبلغ طولها 0.4 متر، مؤكدًا أن عددًا من المصادر الخارجية تنتج بالفعل صورًا دون حد المترين لإسرائيل وتوزعها.

وتخشى إسرائيل أن يستخدم مقاتلو ميليشيا حزب الله في لبنان، وحركة حماس في قطاع غزة صور الأقمار الصناعية التجارية في التخطيط، لشن ضربات صاروخية على مواقع رئيسية للبنية التحتية المدنية والعسكرية.

وتساعد الصور الأكثر وضوحًا أيضًا في تتبع التوسع في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، التي يرى معارضوها أنها تعوق تحقيق آمال الفلسطينيين في الدولة المستقلة.

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