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استشاري: أغلب جلطات القلب في الشباب تحت سن 40 مُكتسبة وليست وراثية

العوامل المكتسبة تتضمن ارتفاع الكوليسترول والتدخين والسكري والتوتر النفسي

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر أن ‏أغلب جلطات القلب في الشباب تحت عمر 40 سنة مكتسبة وليست وراثية كما يعتقد البعض.

وأضاف الدكتور النمر أن العوامل المكتسبة هي ارتفاع الكوليسترول والتدخين والسكري والضغط والتوتر النفسي الاجتماعي وقلة الرياضة وقلة تناول الخضراوات والفواكه.

وكشف عن طرق سهلة لخفض الكوليسترول الضار قبل تناول الدواء وهي تقليل تناول الدهون والإكثار من الخضراوات والفواكه وإنزال الوزن وإيقاف التدخين والابتعاد عن الكحول وتجنب التوتر والقلق والتركيز على الرياضة الهوائية " الإيروبيكس" التي ترفع نبضات القلب مثل المشي والركض والسباحة.

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استشاري: أغلب جلطات القلب في الشباب تحت سن 40 مُكتسبة وليست وراثية
سبق

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر أن ‏أغلب جلطات القلب في الشباب تحت عمر 40 سنة مكتسبة وليست وراثية كما يعتقد البعض.

وأضاف الدكتور النمر أن العوامل المكتسبة هي ارتفاع الكوليسترول والتدخين والسكري والضغط والتوتر النفسي الاجتماعي وقلة الرياضة وقلة تناول الخضراوات والفواكه.

وكشف عن طرق سهلة لخفض الكوليسترول الضار قبل تناول الدواء وهي تقليل تناول الدهون والإكثار من الخضراوات والفواكه وإنزال الوزن وإيقاف التدخين والابتعاد عن الكحول وتجنب التوتر والقلق والتركيز على الرياضة الهوائية " الإيروبيكس" التي ترفع نبضات القلب مثل المشي والركض والسباحة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
12:12 AM

استشاري: أغلب جلطات القلب في الشباب تحت سن 40 مُكتسبة وليست وراثية

العوامل المكتسبة تتضمن ارتفاع الكوليسترول والتدخين والسكري والتوتر النفسي

A A A
ماجد الرفاعي - الرياض
0
3,984

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر أن ‏أغلب جلطات القلب في الشباب تحت عمر 40 سنة مكتسبة وليست وراثية كما يعتقد البعض.

وأضاف الدكتور النمر أن العوامل المكتسبة هي ارتفاع الكوليسترول والتدخين والسكري والضغط والتوتر النفسي الاجتماعي وقلة الرياضة وقلة تناول الخضراوات والفواكه.

وكشف عن طرق سهلة لخفض الكوليسترول الضار قبل تناول الدواء وهي تقليل تناول الدهون والإكثار من الخضراوات والفواكه وإنزال الوزن وإيقاف التدخين والابتعاد عن الكحول وتجنب التوتر والقلق والتركيز على الرياضة الهوائية " الإيروبيكس" التي ترفع نبضات القلب مثل المشي والركض والسباحة.

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