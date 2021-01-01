صدرت ترقية مدير التواصل الاستراتيجي والإعلام الإلكتروني بوزارة التعليم أحمد بن حمود النعام إلى المرتبة العاشرة بديوان وزارة التعليم.
ويعد "النعام" من الكوادر المتميزة وكفاءة إدارية تمتلك الخبرة في مجال العمل الإعلامي وتطويره.
"النعام" إلى المرتبة العاشرة بديوان وزارة التعليم
صدرت ترقية مدير التواصل الاستراتيجي والإعلام الإلكتروني بوزارة التعليم أحمد بن حمود النعام إلى المرتبة العاشرة بديوان وزارة التعليم.
ويعد "النعام" من الكوادر المتميزة وكفاءة إدارية تمتلك الخبرة في مجال العمل الإعلامي وتطويره.
صدرت ترقية مدير التواصل الاستراتيجي والإعلام الإلكتروني بوزارة التعليم أحمد بن حمود النعام إلى المرتبة العاشرة بديوان وزارة التعليم.
"النعام" إلى المرتبة العاشرة بديوان وزارة التعليم
صدرت ترقية مدير التواصل الاستراتيجي والإعلام الإلكتروني بوزارة التعليم أحمد بن حمود النعام إلى المرتبة العاشرة بديوان وزارة التعليم.
ويعد "النعام" من الكوادر المتميزة وكفاءة إدارية تمتلك الخبرة في مجال العمل الإعلامي وتطويره.