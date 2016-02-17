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الهلال يهيمن على مواجهات الشباب في دوري المحترفين .. تعرف على التفاصيل

ترنو أنظار عشاق الكرة السعودية غدًا الخميس صوب ملعب الأمير فيصل بن فهد الذي سيكون مسرحًا لقمة مواجهات جولة " يوم التأسيس" الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تجمع قطبي العاصمة الرياض الهلال والشباب.

شكل فريق الهلال ما يعرف بـ"العقدة" لجاره الشباب في السنوات الثماني الماضية حيث يتطلع الشباب لكسر عقدته أمام الهلال وإنهاء معاناته أمام جاره للمباراة الـ14دوريًا فلقاء الغد سيحمل الرقم "28" في تاريخ المواجهات بين الفريقين في مسابقة دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2000/2009.

وأصبح الهلال يتسيد ديربي العاصمة الرياض في السنوات الأخيرة وصاحب الكلمة العليا في مواجهات الفريقين متفوقًا بشكل كبير على جاره الشباب الذي لم ينجح بتحقيق أي انتصار في 8 سنوات الأخيرة إذ يعود تاريخ آخر انتصار شبابي إلى شهر أكتوبر 2014 حينما فاز بهدف نظيف سجله لاعبه الكوري الجنوبي بارك تشوو يونغ.

وبلغة الأرقام فإن الهلال في عهد دوري المحترفين بمختلف مسمياته فاز في 15 مباراة من أصل 27 مباراة سابقة مقابل 4 للشباب فيما حضر التعادل في 7 مناسبات سجل خلالها الهلال 45 هدفًا مقابل 24 هدفًا للشباب.

ويملك الهلال سلسلة أطول عدم خسارة من أمام الشباب والتي لم يعرف طعمها في آخر 13 مباراة بينهما في دوري المحترفين السعودي.

وستكون مباراة الغد هي الأولى للأرجنتيني رامون دياز العائد لتدريب الهلال والذي قاده لإحراز لقب الدوري في 2017 في محاولة لإعادة الفريق سريعًا إلى الطريق الصحيح وإصلاح ما أفسده مونديال الأندية كما أنها البروفة الأخيرة قبل الديربي المرتقب أمام النصر في ربع نهائي كأس الملك يوم الاثنين المقبل.

يوم التأسيس الدولة السعودية الهلال الشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوري المحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يهيمن على مواجهات الشباب في دوري المحترفين .. تعرف على التفاصيل
سبق

ترنو أنظار عشاق الكرة السعودية غدًا الخميس صوب ملعب الأمير فيصل بن فهد الذي سيكون مسرحًا لقمة مواجهات جولة " يوم التأسيس" الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تجمع قطبي العاصمة الرياض الهلال والشباب.

شكل فريق الهلال ما يعرف بـ"العقدة" لجاره الشباب في السنوات الثماني الماضية حيث يتطلع الشباب لكسر عقدته أمام الهلال وإنهاء معاناته أمام جاره للمباراة الـ14دوريًا فلقاء الغد سيحمل الرقم "28" في تاريخ المواجهات بين الفريقين في مسابقة دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2000/2009.

وأصبح الهلال يتسيد ديربي العاصمة الرياض في السنوات الأخيرة وصاحب الكلمة العليا في مواجهات الفريقين متفوقًا بشكل كبير على جاره الشباب الذي لم ينجح بتحقيق أي انتصار في 8 سنوات الأخيرة إذ يعود تاريخ آخر انتصار شبابي إلى شهر أكتوبر 2014 حينما فاز بهدف نظيف سجله لاعبه الكوري الجنوبي بارك تشوو يونغ.

وبلغة الأرقام فإن الهلال في عهد دوري المحترفين بمختلف مسمياته فاز في 15 مباراة من أصل 27 مباراة سابقة مقابل 4 للشباب فيما حضر التعادل في 7 مناسبات سجل خلالها الهلال 45 هدفًا مقابل 24 هدفًا للشباب.

ويملك الهلال سلسلة أطول عدم خسارة من أمام الشباب والتي لم يعرف طعمها في آخر 13 مباراة بينهما في دوري المحترفين السعودي.

وستكون مباراة الغد هي الأولى للأرجنتيني رامون دياز العائد لتدريب الهلال والذي قاده لإحراز لقب الدوري في 2017 في محاولة لإعادة الفريق سريعًا إلى الطريق الصحيح وإصلاح ما أفسده مونديال الأندية كما أنها البروفة الأخيرة قبل الديربي المرتقب أمام النصر في ربع نهائي كأس الملك يوم الاثنين المقبل.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
11:34 PM

الهلال يهيمن على مواجهات الشباب في دوري المحترفين .. تعرف على التفاصيل

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محمود الحمد - الرياض
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ترنو أنظار عشاق الكرة السعودية غدًا الخميس صوب ملعب الأمير فيصل بن فهد الذي سيكون مسرحًا لقمة مواجهات جولة " يوم التأسيس" الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تجمع قطبي العاصمة الرياض الهلال والشباب.

شكل فريق الهلال ما يعرف بـ"العقدة" لجاره الشباب في السنوات الثماني الماضية حيث يتطلع الشباب لكسر عقدته أمام الهلال وإنهاء معاناته أمام جاره للمباراة الـ14دوريًا فلقاء الغد سيحمل الرقم "28" في تاريخ المواجهات بين الفريقين في مسابقة دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2000/2009.

وأصبح الهلال يتسيد ديربي العاصمة الرياض في السنوات الأخيرة وصاحب الكلمة العليا في مواجهات الفريقين متفوقًا بشكل كبير على جاره الشباب الذي لم ينجح بتحقيق أي انتصار في 8 سنوات الأخيرة إذ يعود تاريخ آخر انتصار شبابي إلى شهر أكتوبر 2014 حينما فاز بهدف نظيف سجله لاعبه الكوري الجنوبي بارك تشوو يونغ.

وبلغة الأرقام فإن الهلال في عهد دوري المحترفين بمختلف مسمياته فاز في 15 مباراة من أصل 27 مباراة سابقة مقابل 4 للشباب فيما حضر التعادل في 7 مناسبات سجل خلالها الهلال 45 هدفًا مقابل 24 هدفًا للشباب.

ويملك الهلال سلسلة أطول عدم خسارة من أمام الشباب والتي لم يعرف طعمها في آخر 13 مباراة بينهما في دوري المحترفين السعودي.

وستكون مباراة الغد هي الأولى للأرجنتيني رامون دياز العائد لتدريب الهلال والذي قاده لإحراز لقب الدوري في 2017 في محاولة لإعادة الفريق سريعًا إلى الطريق الصحيح وإصلاح ما أفسده مونديال الأندية كما أنها البروفة الأخيرة قبل الديربي المرتقب أمام النصر في ربع نهائي كأس الملك يوم الاثنين المقبل.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,055
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