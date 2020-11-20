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جراحة عاجلة تنقذ شخصًا أصاب نفسه بطلق ناري في "رنية"

اخترق النصف العلوي من البطن

تمكن فريق طبي بمستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف، من التعامل مع شاب يعاني من اضطرابات نفسية أصاب نفسه بطلق ناري.

وأوضح الدكتور محمد الفيل، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى رنية، أن شاباً في العقد الرابع من العمر وصل بعد منتصف الليل لطوارئ المستشفى، يعاني من نزيف وآلام شديدة في البطن، وبعد الكشف عليه تبين اختراق رصاصة دخلت من النصف العلوي للبطن وخرجت من الظهر باتجاه مائل للأسفل، ما أصاب الأمعاء الدقيقة والقولون وبعض الأوعية الدموية بجروح متعددة أدت إلى تدهور في حالة الوعي وأفقدته كمية كبيرة من الدماء.

وأضاف: "تدخل إثر ذلك فريق طبي بقيادة الدكتور الاستشاري مدثر بافادني، رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، والدكتور سجاد أختر، رئيس قسم التخدير للسيطرة على النزيف الداخلي في البطن، واستئصال عاجل لجزء من الأمعاء الدقيقة وإعادة توصيلها ومعالجة بقية إصابات القولون، وقد تكللت العملية –ولله الحمد– بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة".


يُذكر أن الشاب في تحسن وبدأ بتناول المشروبات ويرقد حالياً تحت الملاحظة للاطمئنان عليه قبل الإذن بخروجه.

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جراحة عاجلة تنقذ شخصًا أصاب نفسه بطلق ناري في "رنية"
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف، من التعامل مع شاب يعاني من اضطرابات نفسية أصاب نفسه بطلق ناري.

وأوضح الدكتور محمد الفيل، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى رنية، أن شاباً في العقد الرابع من العمر وصل بعد منتصف الليل لطوارئ المستشفى، يعاني من نزيف وآلام شديدة في البطن، وبعد الكشف عليه تبين اختراق رصاصة دخلت من النصف العلوي للبطن وخرجت من الظهر باتجاه مائل للأسفل، ما أصاب الأمعاء الدقيقة والقولون وبعض الأوعية الدموية بجروح متعددة أدت إلى تدهور في حالة الوعي وأفقدته كمية كبيرة من الدماء.

وأضاف: "تدخل إثر ذلك فريق طبي بقيادة الدكتور الاستشاري مدثر بافادني، رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، والدكتور سجاد أختر، رئيس قسم التخدير للسيطرة على النزيف الداخلي في البطن، واستئصال عاجل لجزء من الأمعاء الدقيقة وإعادة توصيلها ومعالجة بقية إصابات القولون، وقد تكللت العملية –ولله الحمد– بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة".


يُذكر أن الشاب في تحسن وبدأ بتناول المشروبات ويرقد حالياً تحت الملاحظة للاطمئنان عليه قبل الإذن بخروجه.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
06:24 PM

جراحة عاجلة تنقذ شخصًا أصاب نفسه بطلق ناري في "رنية"

اخترق النصف العلوي من البطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - رنية
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تمكن فريق طبي بمستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف، من التعامل مع شاب يعاني من اضطرابات نفسية أصاب نفسه بطلق ناري.

وأوضح الدكتور محمد الفيل، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى رنية، أن شاباً في العقد الرابع من العمر وصل بعد منتصف الليل لطوارئ المستشفى، يعاني من نزيف وآلام شديدة في البطن، وبعد الكشف عليه تبين اختراق رصاصة دخلت من النصف العلوي للبطن وخرجت من الظهر باتجاه مائل للأسفل، ما أصاب الأمعاء الدقيقة والقولون وبعض الأوعية الدموية بجروح متعددة أدت إلى تدهور في حالة الوعي وأفقدته كمية كبيرة من الدماء.

وأضاف: "تدخل إثر ذلك فريق طبي بقيادة الدكتور الاستشاري مدثر بافادني، رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، والدكتور سجاد أختر، رئيس قسم التخدير للسيطرة على النزيف الداخلي في البطن، واستئصال عاجل لجزء من الأمعاء الدقيقة وإعادة توصيلها ومعالجة بقية إصابات القولون، وقد تكللت العملية –ولله الحمد– بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة".


يُذكر أن الشاب في تحسن وبدأ بتناول المشروبات ويرقد حالياً تحت الملاحظة للاطمئنان عليه قبل الإذن بخروجه.

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