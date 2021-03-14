النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9664 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 76.82 نقطة ليقفل عند مستوى 9664.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 445 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المصافي، ووفرة، ومتطورة، وعذيب للاتصالات، وإسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: البحر الأحمر، وسابتكو، والأندلس، وتكوين، وباتك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و4.13%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية، ومتطورة، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: متطورة، والمصافي، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 391.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23783.31 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9664 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 76.82 نقطة ليقفل عند مستوى 9664.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 445 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المصافي، ووفرة، ومتطورة، وعذيب للاتصالات، وإسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: البحر الأحمر، وسابتكو، والأندلس، وتكوين، وباتك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و4.13%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية، ومتطورة، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: متطورة، والمصافي، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 391.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23783.31 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
04:09 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9664 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
443

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 76.82 نقطة ليقفل عند مستوى 9664.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 445 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المصافي، ووفرة، ومتطورة، وعذيب للاتصالات، وإسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: البحر الأحمر، وسابتكو، والأندلس، وتكوين، وباتك فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و4.13%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية، ومتطورة، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: متطورة، والمصافي، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 391.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23783.31 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة