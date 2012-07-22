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ضباب كثيف يُحوِّل نهار "أبها" إلى ليل.. و"يشل" حركة السير

الجهات الأمنية دعت قائدي المركبات لتوخي الحذر والحيطة

شهدت مدينة أبها والأحياء التابعة لها منذ صباح أمس ضبابًا كثيفًا حول نهارها إلى ليل وحد من الرؤية ما تسبب في توقف العديد من المركبات واستخدام قائديها للأنوار والإشارات الضوئية.

هذا ولا تزال المدينة تشهد الحالة الجوية التي دفعت بالسكان والسياح إلى الخروج للمتنزهات والميادين لتوثيق تلك اللحظات الجميلة الساحرة التي هبطت بدرجات الحرارة.

وكثفت الجهات الأمنية من حضورها بامتداد الطرق ودعت قائدي المركبات إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة.

حالة الطقس أبها ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضباب كثيف يُحوِّل نهار "أبها" إلى ليل.. و"يشل" حركة السير
سبق

شهدت مدينة أبها والأحياء التابعة لها منذ صباح أمس ضبابًا كثيفًا حول نهارها إلى ليل وحد من الرؤية ما تسبب في توقف العديد من المركبات واستخدام قائديها للأنوار والإشارات الضوئية.

هذا ولا تزال المدينة تشهد الحالة الجوية التي دفعت بالسكان والسياح إلى الخروج للمتنزهات والميادين لتوثيق تلك اللحظات الجميلة الساحرة التي هبطت بدرجات الحرارة.

وكثفت الجهات الأمنية من حضورها بامتداد الطرق ودعت قائدي المركبات إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
01:17 AM

ضباب كثيف يُحوِّل نهار "أبها" إلى ليل.. و"يشل" حركة السير

الجهات الأمنية دعت قائدي المركبات لتوخي الحذر والحيطة

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محمد طيران - عسير
0
622

شهدت مدينة أبها والأحياء التابعة لها منذ صباح أمس ضبابًا كثيفًا حول نهارها إلى ليل وحد من الرؤية ما تسبب في توقف العديد من المركبات واستخدام قائديها للأنوار والإشارات الضوئية.

هذا ولا تزال المدينة تشهد الحالة الجوية التي دفعت بالسكان والسياح إلى الخروج للمتنزهات والميادين لتوثيق تلك اللحظات الجميلة الساحرة التي هبطت بدرجات الحرارة.

وكثفت الجهات الأمنية من حضورها بامتداد الطرق ودعت قائدي المركبات إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة.

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