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sbc تسترجع ذكريات مبايعة أهالي الأحساء للمؤسس

عبر برنامج "ليلى" ضمن الدورة الرمضانية

استرجع برنامج "ليلى"، الذي يُعرض على قناة SBC ضمن الدورة الرمضانية، قصة بيت البيعة الذي يعتبر أحد الشواهد التاريخية في منطقة الأحساء، ويكتسب شهرته حينما حل الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ على أرض الأحساء في شهر جمادى الأولى من عام 1331هـ، وأقام في بيت الملا "البيعة"، وبايعه أهالي الأحساء فيه.

وتقدر مساحة المنزل، الذي يعود ملكيته إلى عبداللطيف الملا، بأكثر من 705 أمتار مربعة، وتم بناؤه في عام 1203هـ من قِبل الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن محمد الملا، الذي كان يشغل منصب قاضي الأحساء.

ويشهد "بيت البيعة" الذي يقع في مدينة الهفوف، في "حي الكوت" أحد أشهر الأحياء العريقة في محافظة الأحساء، إقبالاً كبيرًا؛ إذ يطلع زواره على تصاميمه، وأبرز مقتنياته، وآثاره، ومحتوياته.

وجال حفيد الشيخ عبدالرحمن الملا، الدكتور عبدالإله، مع فريق برنامج "ليلى" بالمنزل، وأشار إلى الغرفة التي تمت فيها المبايعة بين المؤسس الملك عبدالعزيز وأهل الأحساء. وعرّف الدكتور بالصندوق الذي كُتب عليه المعاهدة، وكذلك بالقلم والمحبرة اللذين تم استخدامهما في كتابة المعاهدة. كما جال الفريق في المنزل، وفي غرفة الدار التي بات فيها الملك المؤسس تلك الليلة "ليلة المبايعة".

ويعد برنامج "ليلى" أحد البرامج الوثائقية التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر قناة SBC خلال شهر رمضان، ويقدمه مصطفى العيدروس، وهو ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأعمال الدرامية التي تعرضها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك لتعريف المجتمع السعودي بتاريخه العريق، وتحقيق تطلعاته المستقبلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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sbc تسترجع ذكريات مبايعة أهالي الأحساء للمؤسس
سبق

استرجع برنامج "ليلى"، الذي يُعرض على قناة SBC ضمن الدورة الرمضانية، قصة بيت البيعة الذي يعتبر أحد الشواهد التاريخية في منطقة الأحساء، ويكتسب شهرته حينما حل الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ على أرض الأحساء في شهر جمادى الأولى من عام 1331هـ، وأقام في بيت الملا "البيعة"، وبايعه أهالي الأحساء فيه.

وتقدر مساحة المنزل، الذي يعود ملكيته إلى عبداللطيف الملا، بأكثر من 705 أمتار مربعة، وتم بناؤه في عام 1203هـ من قِبل الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن محمد الملا، الذي كان يشغل منصب قاضي الأحساء.

ويشهد "بيت البيعة" الذي يقع في مدينة الهفوف، في "حي الكوت" أحد أشهر الأحياء العريقة في محافظة الأحساء، إقبالاً كبيرًا؛ إذ يطلع زواره على تصاميمه، وأبرز مقتنياته، وآثاره، ومحتوياته.

وجال حفيد الشيخ عبدالرحمن الملا، الدكتور عبدالإله، مع فريق برنامج "ليلى" بالمنزل، وأشار إلى الغرفة التي تمت فيها المبايعة بين المؤسس الملك عبدالعزيز وأهل الأحساء. وعرّف الدكتور بالصندوق الذي كُتب عليه المعاهدة، وكذلك بالقلم والمحبرة اللذين تم استخدامهما في كتابة المعاهدة. كما جال الفريق في المنزل، وفي غرفة الدار التي بات فيها الملك المؤسس تلك الليلة "ليلة المبايعة".

ويعد برنامج "ليلى" أحد البرامج الوثائقية التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر قناة SBC خلال شهر رمضان، ويقدمه مصطفى العيدروس، وهو ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأعمال الدرامية التي تعرضها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك لتعريف المجتمع السعودي بتاريخه العريق، وتحقيق تطلعاته المستقبلية.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
12:27 AM

sbc تسترجع ذكريات مبايعة أهالي الأحساء للمؤسس

عبر برنامج "ليلى" ضمن الدورة الرمضانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استرجع برنامج "ليلى"، الذي يُعرض على قناة SBC ضمن الدورة الرمضانية، قصة بيت البيعة الذي يعتبر أحد الشواهد التاريخية في منطقة الأحساء، ويكتسب شهرته حينما حل الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ على أرض الأحساء في شهر جمادى الأولى من عام 1331هـ، وأقام في بيت الملا "البيعة"، وبايعه أهالي الأحساء فيه.

وتقدر مساحة المنزل، الذي يعود ملكيته إلى عبداللطيف الملا، بأكثر من 705 أمتار مربعة، وتم بناؤه في عام 1203هـ من قِبل الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن محمد الملا، الذي كان يشغل منصب قاضي الأحساء.

ويشهد "بيت البيعة" الذي يقع في مدينة الهفوف، في "حي الكوت" أحد أشهر الأحياء العريقة في محافظة الأحساء، إقبالاً كبيرًا؛ إذ يطلع زواره على تصاميمه، وأبرز مقتنياته، وآثاره، ومحتوياته.

وجال حفيد الشيخ عبدالرحمن الملا، الدكتور عبدالإله، مع فريق برنامج "ليلى" بالمنزل، وأشار إلى الغرفة التي تمت فيها المبايعة بين المؤسس الملك عبدالعزيز وأهل الأحساء. وعرّف الدكتور بالصندوق الذي كُتب عليه المعاهدة، وكذلك بالقلم والمحبرة اللذين تم استخدامهما في كتابة المعاهدة. كما جال الفريق في المنزل، وفي غرفة الدار التي بات فيها الملك المؤسس تلك الليلة "ليلة المبايعة".

ويعد برنامج "ليلى" أحد البرامج الوثائقية التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر قناة SBC خلال شهر رمضان، ويقدمه مصطفى العيدروس، وهو ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأعمال الدرامية التي تعرضها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك لتعريف المجتمع السعودي بتاريخه العريق، وتحقيق تطلعاته المستقبلية.

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