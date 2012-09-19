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انتشار الجراد والحشرات في جازان ومطالبة بتكثيف عمليات الرش

بعضها يتسلل داخل المنازل

تشهد عددٌ من محافظات جازان هذه الأيام انتشارًا للجراد والحشرات على عتبات المنازل وتحت إنارة الشوارع بشكل كثيف.

واشتكى عدد كبير من المواطنين من انتشار الجراد والحشرات في المنازل وأماكن الإضاءة في الشوارع، وطالبوا البلديات بتكثيف عمليات الرش، خصوصًا في فترة المساء وقت كثرة انتشارها، وبعد هطول الأمطار.

وقال عددٌ من المواطنين لـ"سبق"، إنه وقت ظهور هذه الحشرات والجراد مع الغروب وعند اشتغال أضواء الإنارة في المنازل والشوارع، حيث يكون هناك عدد كبير منها تحت هذه الأضواء وعلى جدران المنازل، وعلى شكل أسراب، وبعضها يتسلل داخل المنازل عند وجود الأبواب مفتوحة.

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انتشار الجراد والحشرات في جازان ومطالبة بتكثيف عمليات الرش
سبق

تشهد عددٌ من محافظات جازان هذه الأيام انتشارًا للجراد والحشرات على عتبات المنازل وتحت إنارة الشوارع بشكل كثيف.

واشتكى عدد كبير من المواطنين من انتشار الجراد والحشرات في المنازل وأماكن الإضاءة في الشوارع، وطالبوا البلديات بتكثيف عمليات الرش، خصوصًا في فترة المساء وقت كثرة انتشارها، وبعد هطول الأمطار.

وقال عددٌ من المواطنين لـ"سبق"، إنه وقت ظهور هذه الحشرات والجراد مع الغروب وعند اشتغال أضواء الإنارة في المنازل والشوارع، حيث يكون هناك عدد كبير منها تحت هذه الأضواء وعلى جدران المنازل، وعلى شكل أسراب، وبعضها يتسلل داخل المنازل عند وجود الأبواب مفتوحة.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
11:30 PM

انتشار الجراد والحشرات في جازان ومطالبة بتكثيف عمليات الرش

بعضها يتسلل داخل المنازل

A A A
عمر عريبي - جازان
2
1,725

تشهد عددٌ من محافظات جازان هذه الأيام انتشارًا للجراد والحشرات على عتبات المنازل وتحت إنارة الشوارع بشكل كثيف.

واشتكى عدد كبير من المواطنين من انتشار الجراد والحشرات في المنازل وأماكن الإضاءة في الشوارع، وطالبوا البلديات بتكثيف عمليات الرش، خصوصًا في فترة المساء وقت كثرة انتشارها، وبعد هطول الأمطار.

وقال عددٌ من المواطنين لـ"سبق"، إنه وقت ظهور هذه الحشرات والجراد مع الغروب وعند اشتغال أضواء الإنارة في المنازل والشوارع، حيث يكون هناك عدد كبير منها تحت هذه الأضواء وعلى جدران المنازل، وعلى شكل أسراب، وبعضها يتسلل داخل المنازل عند وجود الأبواب مفتوحة.

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