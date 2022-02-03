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"فيتش" تُصنف صندوق الاستثمارات العامة عند A لدوره في التنوع الاقتصادي

قالت: نتوقع أن يطرق بشكل تدريجي أسواق الديْن الدولية.. مرحلة نمو لعملياته

منحت وكالة "فيتش ريتنجز" تصنيفًا ائتمانيًّا عند (A)، لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع التصنيف السيادي؛ وهو ما يعطي دعمًا قويًّا لصندوق الثروة السيادي ودوره الرئيسي في قيادة مسعى التنويع الاقتصادي للمملكة.

وقالت "فيتش" إنها تتوقع أن يطرق صندوق الاستثمارات العامة -بشكل تدريجي- أسواق الديْن الدولية؛ بينما يستمر في الاستفادة من تدفقات رأسمالية مستقرة من الحكومة أثناء مرحلة النمو لعملياته.

ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولًا تصل قيمتها إلى حوالى 480 مليار دولار؛ وهو الجهاز الرئيسي لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج؛ بينما يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس الصندوق، لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط من خلال رؤية 2030.

وقالت "فيتش" إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في نهاية 2021، كان يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

صندوق الاستثمارات العامة المملكة العربية السعودية وكالة فيتش ريتنجز

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"فيتش" تُصنف صندوق الاستثمارات العامة عند A لدوره في التنوع الاقتصادي
سبق

منحت وكالة "فيتش ريتنجز" تصنيفًا ائتمانيًّا عند (A)، لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع التصنيف السيادي؛ وهو ما يعطي دعمًا قويًّا لصندوق الثروة السيادي ودوره الرئيسي في قيادة مسعى التنويع الاقتصادي للمملكة.

وقالت "فيتش" إنها تتوقع أن يطرق صندوق الاستثمارات العامة -بشكل تدريجي- أسواق الديْن الدولية؛ بينما يستمر في الاستفادة من تدفقات رأسمالية مستقرة من الحكومة أثناء مرحلة النمو لعملياته.

ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولًا تصل قيمتها إلى حوالى 480 مليار دولار؛ وهو الجهاز الرئيسي لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج؛ بينما يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس الصندوق، لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط من خلال رؤية 2030.

وقالت "فيتش" إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في نهاية 2021، كان يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
08:51 AM

"فيتش" تُصنف صندوق الاستثمارات العامة عند A لدوره في التنوع الاقتصادي

قالت: نتوقع أن يطرق بشكل تدريجي أسواق الديْن الدولية.. مرحلة نمو لعملياته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منحت وكالة "فيتش ريتنجز" تصنيفًا ائتمانيًّا عند (A)، لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع التصنيف السيادي؛ وهو ما يعطي دعمًا قويًّا لصندوق الثروة السيادي ودوره الرئيسي في قيادة مسعى التنويع الاقتصادي للمملكة.

وقالت "فيتش" إنها تتوقع أن يطرق صندوق الاستثمارات العامة -بشكل تدريجي- أسواق الديْن الدولية؛ بينما يستمر في الاستفادة من تدفقات رأسمالية مستقرة من الحكومة أثناء مرحلة النمو لعملياته.

ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولًا تصل قيمتها إلى حوالى 480 مليار دولار؛ وهو الجهاز الرئيسي لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج؛ بينما يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس الصندوق، لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط من خلال رؤية 2030.

وقالت "فيتش" إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في نهاية 2021، كان يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

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