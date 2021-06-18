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القيادة المركزية الأمريكية: نعمل مع السعودية لمواجهة اعتداءات الحوثي

إفادة لـ"ماكنزي" أكد فيها بعد إيران عن السلام وتزويدها الميليشيا بالسلاح

أفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، اليوم الجمعة، أن "واشنطن تعمل مع السعودية عن كثب في إطار التصدي للاعتداءات الحوثية".

وقال "ماكنزي": "الحوثيون لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية".

واتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية إيران بأنها "غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد".

وأضاف: "إيران تزوّد الحوثيين بالسلاح، وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، قد ألقى على ميليشيا الحوثي بمسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.

وندد بشدة، خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، باستمرار اعتداءات الحوثيين على المدنيين، مؤكداً أنه "لا حل عسكريًّا للصراع في اليمن".

وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار كضرورة أساسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة المركزية الأمريكية: نعمل مع السعودية لمواجهة اعتداءات الحوثي
سبق

أفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، اليوم الجمعة، أن "واشنطن تعمل مع السعودية عن كثب في إطار التصدي للاعتداءات الحوثية".

وقال "ماكنزي": "الحوثيون لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية".

واتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية إيران بأنها "غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد".

وأضاف: "إيران تزوّد الحوثيين بالسلاح، وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، قد ألقى على ميليشيا الحوثي بمسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.

وندد بشدة، خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، باستمرار اعتداءات الحوثيين على المدنيين، مؤكداً أنه "لا حل عسكريًّا للصراع في اليمن".

وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار كضرورة أساسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
06:28 PM

القيادة المركزية الأمريكية: نعمل مع السعودية لمواجهة اعتداءات الحوثي

إفادة لـ"ماكنزي" أكد فيها بعد إيران عن السلام وتزويدها الميليشيا بالسلاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، اليوم الجمعة، أن "واشنطن تعمل مع السعودية عن كثب في إطار التصدي للاعتداءات الحوثية".

وقال "ماكنزي": "الحوثيون لا يريدون الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويسعون للسيطرة على مأرب قبل الانخراط في أي عملية تفاوضية".

واتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية إيران بأنها "غير مهتمة بتحقيق السلام في اليمن على الإطلاق، ولا بالأوضاع الإنسانية في البلاد".

وأضاف: "إيران تزوّد الحوثيين بالسلاح، وترى أن مصلحتها في استمرار الحرب".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، قد ألقى على ميليشيا الحوثي بمسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.

وندد بشدة، خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، باستمرار اعتداءات الحوثيين على المدنيين، مؤكداً أنه "لا حل عسكريًّا للصراع في اليمن".

وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار كضرورة أساسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

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