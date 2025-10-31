"النيابة العامة": تهريب المواد المخدرة أو تلقيها أو استيرادها أو تصديرها أفعال مجرمة

أكدت النيابة العامة أن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها تُعد أفعالاً جرمية.



وأضافت أن إنتاج تلك المواد أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها تُعد أيضاً أفعالاً جرمية.

