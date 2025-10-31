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"النيابة العامة": تهريب المواد المخدرة أو تلقيها أو استيرادها أو تصديرها أفعال مجرمة

أكدت النيابة العامة أن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها تُعد أفعالاً جرمية.


وأضافت أن إنتاج تلك المواد أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها تُعد أيضاً أفعالاً جرمية.

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"النيابة العامة": تهريب المواد المخدرة أو تلقيها أو استيرادها أو تصديرها أفعال مجرمة
سبق

أكدت النيابة العامة أن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها تُعد أفعالاً جرمية.


وأضافت أن إنتاج تلك المواد أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها تُعد أيضاً أفعالاً جرمية.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
11:05 PM

"النيابة العامة": تهريب المواد المخدرة أو تلقيها أو استيرادها أو تصديرها أفعال مجرمة

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منصور الشلاقي - الرياض
0
601

أكدت النيابة العامة أن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها تُعد أفعالاً جرمية.


وأضافت أن إنتاج تلك المواد أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها تُعد أيضاً أفعالاً جرمية.

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