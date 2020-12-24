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في بيان للخارجية.. الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

أكدت وقوفها إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها

دانت الأردن اليوم الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، التي كان آخرها محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة، اعترضتها قوات التحالف.

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف أمن واستقرار المملكة، مُؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في بيان للخارجية.. الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي
سبق

دانت الأردن اليوم الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، التي كان آخرها محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة، اعترضتها قوات التحالف.

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف أمن واستقرار المملكة، مُؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
07:52 PM

في بيان للخارجية.. الأردن تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

أكدت وقوفها إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دانت الأردن اليوم الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، التي كان آخرها محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة مُسيرة، اعترضتها قوات التحالف.

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف أمن واستقرار المملكة، مُؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

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