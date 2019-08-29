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جامعة جازان تسمح لمنسوبيها بمرافقة أبنائهم لمدارسهم حتى 11 صباحًا

لمن لديهم أبناء بالروضة والابتدائي.. من الأحد إلى الثلاثاء القادمين

وجه مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بالسماح لمنسوبي الجامعة ممن لديهم أبناء سيلتحقون بمراحل الروضة والتمهيدي، والأول ابتدائي؛ بمرافقة أبنائهم لمدارسهم، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 2 المحرم 1441هـ، وحتى الثلاثاء الموافق 4 المحرم 1441هـ.

وأوضحت جامعة جازان أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص جامعة جازان على تعزيز دور الأسرة في رعاية أبنائها، مشيرة إلى أن إدارة المتابعة ستتولى التنسيق في ذلك، على أن يكون الحضور للدوام خلال الفترة الموضحة قبل الساعة الحادية عشرة 11:00 صباحًا.

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جامعة جازان تسمح لمنسوبيها بمرافقة أبنائهم لمدارسهم حتى 11 صباحًا
سبق

وجه مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بالسماح لمنسوبي الجامعة ممن لديهم أبناء سيلتحقون بمراحل الروضة والتمهيدي، والأول ابتدائي؛ بمرافقة أبنائهم لمدارسهم، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 2 المحرم 1441هـ، وحتى الثلاثاء الموافق 4 المحرم 1441هـ.

وأوضحت جامعة جازان أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص جامعة جازان على تعزيز دور الأسرة في رعاية أبنائها، مشيرة إلى أن إدارة المتابعة ستتولى التنسيق في ذلك، على أن يكون الحضور للدوام خلال الفترة الموضحة قبل الساعة الحادية عشرة 11:00 صباحًا.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
08:20 PM

جامعة جازان تسمح لمنسوبيها بمرافقة أبنائهم لمدارسهم حتى 11 صباحًا

لمن لديهم أبناء بالروضة والابتدائي.. من الأحد إلى الثلاثاء القادمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وجه مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بالسماح لمنسوبي الجامعة ممن لديهم أبناء سيلتحقون بمراحل الروضة والتمهيدي، والأول ابتدائي؛ بمرافقة أبنائهم لمدارسهم، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 2 المحرم 1441هـ، وحتى الثلاثاء الموافق 4 المحرم 1441هـ.

وأوضحت جامعة جازان أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص جامعة جازان على تعزيز دور الأسرة في رعاية أبنائها، مشيرة إلى أن إدارة المتابعة ستتولى التنسيق في ذلك، على أن يكون الحضور للدوام خلال الفترة الموضحة قبل الساعة الحادية عشرة 11:00 صباحًا.

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