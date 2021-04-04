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أكثر من 45 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" بالجوف

منذ بدء العمل بها من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق

قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الجوف خدماتها لـ 45188 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

تطمن الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 45 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" بالجوف
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الجوف خدماتها لـ 45188 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:49 PM

أكثر من 45 ألف مستفيد من خدمات "تطمن" بالجوف

منذ بدء العمل بها من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الجوف خدماتها لـ 45188 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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