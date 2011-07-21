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بماذا انبهر؟ ولمن خص شكره؟..حاج عراقي لأسرته: بين أهلي أعيش بالسعودية

أبدى سعادته بأداء الفريضة وقال: شعور عظيم تهيئة الله لك الحج من بين مليار مسلم

عبَّر حاج عراقي، عن سعادته بأداء فريضة الحج ووجوده بين 60 ألف شخص تم اختيارهم لأداء الفريضة لحج هذا العام 1442هــ.

وقال الحاج محمد عبدالله حسين، في حديث لـ"سبق": "أن يختارك الله ويهيئ لك الحج من بين مليار مسلم شعور عظيم، وفرحتي وشعوري لا يوصف وأنا أجد فرصة بين الستين ألفًا المحددين كرقم لحج هذا العام وسط الظروف الاستثنائية التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا".

وأضاف: "تشرفت بأن أكون من حجاج بيت الله هذا العام، وأشكر الله أن منّ عليّ بالحج هذا العام، وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان على الاستضافة".

وتحدث "حسين" عن ما رآه من تنظيم رائع في المشاعر، وقال: "أبهرني الحرص على النظافة والتعقيم في كل مكان، وأود أن أوجه كلمة شكر خاصة لرجال الأمن الذين كانوا يتعاملون معنا بكل عطف ورقي وكانوا يداً حانية على الحجاج ويوجهوننا خير توجيه، وشهادة حق أقولها رأيت بعيني الكل يسعى لخدمة الحجاج سواء كانوا أفرادًا أو جهات ومؤسسات حكومية".

واختتم الحاج العراقي حديثه، معبراً عن إعجابه بكرم السعودية وأهلها، موجهاً رسالة لأسرته في العراق أنه يعيش بين أشقائه وإخوانه وأهله بالسعودية.

ضيوف الرحمن الحج موسم الحج المشاعر المقدسة

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بماذا انبهر؟ ولمن خص شكره؟..حاج عراقي لأسرته: بين أهلي أعيش بالسعودية
سبق

عبَّر حاج عراقي، عن سعادته بأداء فريضة الحج ووجوده بين 60 ألف شخص تم اختيارهم لأداء الفريضة لحج هذا العام 1442هــ.

وقال الحاج محمد عبدالله حسين، في حديث لـ"سبق": "أن يختارك الله ويهيئ لك الحج من بين مليار مسلم شعور عظيم، وفرحتي وشعوري لا يوصف وأنا أجد فرصة بين الستين ألفًا المحددين كرقم لحج هذا العام وسط الظروف الاستثنائية التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا".

وأضاف: "تشرفت بأن أكون من حجاج بيت الله هذا العام، وأشكر الله أن منّ عليّ بالحج هذا العام، وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان على الاستضافة".

وتحدث "حسين" عن ما رآه من تنظيم رائع في المشاعر، وقال: "أبهرني الحرص على النظافة والتعقيم في كل مكان، وأود أن أوجه كلمة شكر خاصة لرجال الأمن الذين كانوا يتعاملون معنا بكل عطف ورقي وكانوا يداً حانية على الحجاج ويوجهوننا خير توجيه، وشهادة حق أقولها رأيت بعيني الكل يسعى لخدمة الحجاج سواء كانوا أفرادًا أو جهات ومؤسسات حكومية".

واختتم الحاج العراقي حديثه، معبراً عن إعجابه بكرم السعودية وأهلها، موجهاً رسالة لأسرته في العراق أنه يعيش بين أشقائه وإخوانه وأهله بالسعودية.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
11:01 PM

بماذا انبهر؟ ولمن خص شكره؟..حاج عراقي لأسرته: بين أهلي أعيش بالسعودية

أبدى سعادته بأداء الفريضة وقال: شعور عظيم تهيئة الله لك الحج من بين مليار مسلم

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نواف الغضوري - بعثة المشاعر المقدّسة
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4,645

عبَّر حاج عراقي، عن سعادته بأداء فريضة الحج ووجوده بين 60 ألف شخص تم اختيارهم لأداء الفريضة لحج هذا العام 1442هــ.

وقال الحاج محمد عبدالله حسين، في حديث لـ"سبق": "أن يختارك الله ويهيئ لك الحج من بين مليار مسلم شعور عظيم، وفرحتي وشعوري لا يوصف وأنا أجد فرصة بين الستين ألفًا المحددين كرقم لحج هذا العام وسط الظروف الاستثنائية التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا".

وأضاف: "تشرفت بأن أكون من حجاج بيت الله هذا العام، وأشكر الله أن منّ عليّ بالحج هذا العام، وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان على الاستضافة".

وتحدث "حسين" عن ما رآه من تنظيم رائع في المشاعر، وقال: "أبهرني الحرص على النظافة والتعقيم في كل مكان، وأود أن أوجه كلمة شكر خاصة لرجال الأمن الذين كانوا يتعاملون معنا بكل عطف ورقي وكانوا يداً حانية على الحجاج ويوجهوننا خير توجيه، وشهادة حق أقولها رأيت بعيني الكل يسعى لخدمة الحجاج سواء كانوا أفرادًا أو جهات ومؤسسات حكومية".

واختتم الحاج العراقي حديثه، معبراً عن إعجابه بكرم السعودية وأهلها، موجهاً رسالة لأسرته في العراق أنه يعيش بين أشقائه وإخوانه وأهله بالسعودية.

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