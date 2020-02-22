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"بلدية خميس مشيط" تكسب أكثر من 95% من القضايا المقامة ضدها

في قضايا وتعويضات قاربت الـ25 مليون ريال

أكد المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أن البلدية ممثلة بالإدارة القانونية ترافعت أمام المحكمة في 46 قضية ضد البلدية، وتم الحكم لصالح البلدية في أكثر من 95 % منها.

من جهة أخرى، قال مدير الإدارة القانونية بالبلدية صالح الشهري إن الأحكام تنوعت ما بين قضايا وتعويضات مالية، قاربت الـ 25 مليون ريال، وصدرت صكوك أحكام لصالح البلدية حفاظًا على المال العام.

خميس مشيط بلدية خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية خميس مشيط" تكسب أكثر من 95% من القضايا المقامة ضدها
سبق

أكد المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أن البلدية ممثلة بالإدارة القانونية ترافعت أمام المحكمة في 46 قضية ضد البلدية، وتم الحكم لصالح البلدية في أكثر من 95 % منها.

من جهة أخرى، قال مدير الإدارة القانونية بالبلدية صالح الشهري إن الأحكام تنوعت ما بين قضايا وتعويضات مالية، قاربت الـ 25 مليون ريال، وصدرت صكوك أحكام لصالح البلدية حفاظًا على المال العام.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:18 PM

"بلدية خميس مشيط" تكسب أكثر من 95% من القضايا المقامة ضدها

في قضايا وتعويضات قاربت الـ25 مليون ريال

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محمد طيران - عسير
4
1,311

أكد المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أن البلدية ممثلة بالإدارة القانونية ترافعت أمام المحكمة في 46 قضية ضد البلدية، وتم الحكم لصالح البلدية في أكثر من 95 % منها.

من جهة أخرى، قال مدير الإدارة القانونية بالبلدية صالح الشهري إن الأحكام تنوعت ما بين قضايا وتعويضات مالية، قاربت الـ 25 مليون ريال، وصدرت صكوك أحكام لصالح البلدية حفاظًا على المال العام.

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